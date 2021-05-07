Добыча криптовалюты ChiaCoin очень быстро убивает SSD
Когда своими создателями была представлена криптовалюта ChiaCoin, было заявлено, что ее добыча экологичная и простая, так как при добыче не нужно использовать дорогостоящие видеокарты с большим энергопотреблением, а хватает среднего компьютера, который укомплектован твердотельными накопителями SSD и жесткими дисками больших объемов. Но все не так просто, как кажется: майнинг очень быстро убивает SSD.
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На данный момент ChiaCoin равен 990 долларам. Но и затраты для майнинг-фермы не такие уж и маленькие. Минимум половину от этой суммы придется потратить на оперативную память и хранилище данных, при этом твердотельный накопитель навряд ли проживет больше полугода. Затем его придется заменить на новый.
Если при обычном использовании в домашнем компьютере SSD на 256 GB или 512 GB прослужит 5 и более лет, то в майнинг-ферме при добыче ChiaCoin он выйдет из строя уже через 1-2 месяца. Все из-за постоянного процесса чтения-записи при майнинге. За 1 месяц данных записывается на 256 TB. Если сравнивать обычный потребительский твердотельный накопитель Crucial BX500, объем которого равен 480 GB, ресурс равен 120 TB. При обычном использовании даже если записывать по 65 GB в день, то его хватит на 5 лет минимум. При майнинге он выйдет из строя уже через 1 месяц.
При этом, так как такие хранилища не рассчитаны на такие объемы записи, то производители просто отказываются ремонтировать их по гарантии.
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