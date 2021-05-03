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Компанией NIVIDIA вновь обнаружены серьезные уязвимости в предыдущих версиях драйверов, поэтому она рекомендует пользователям своих видеоадаптеров срочно обновить драйверы. Эти уязвимости хакеры могут использовать, чтобы красть информацию владельцев либо удаленно управлять компьютером.

Компания выложила отчет , сообщив про имеющиеся в прошлых драйверах серьезных уязвимости.

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Наиболее серьезная «дыра» - CVE-2021-1074, набирает 7.5/10. Эту уязвимость имеет код установщика драйвера. Ресурсы могут подменяться хакерами на вредоносные файлы, с помощью которых они и крадут информацию пользователей либо же перехватывают управление компьютером.

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Следующая уязвимость - CVE-2021-1075. По десятибалльной шкале набирает 7.3 балла. Она скрывается в обработчике nvlddmkm.sys для интерфейса DxgkDdiEscape. Вредоносными файлами может быть получен доступ к недействительным ячейкам памяти, а затем они могут подменять данные, получая привилегию в OC.

Вредоносными файлами может быть получен доступ к недействительным ячейкам памяти

У третьего незащищенного места - CVE-2021-1076 - имеется средний уровень опасности. Благодаря ей хакерами может быть запущена атака, с которой крадется либо повреждается личная информация.

Помимо этих уязвимостей, обновление до новой версии устраняет еще несколько: это CVE-2021-1077 и CVE-2021-1078. Еще в новой версии драйвера были устранены еще 8 ошибок в программном обеспечении.