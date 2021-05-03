NVIDIA порекомендовала владельцам видеокарт GeForce оперативно обновить драйверы для своего железа
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Компанией NIVIDIA вновь обнаружены серьезные уязвимости в предыдущих версиях драйверов, поэтому она рекомендует пользователям своих видеоадаптеров срочно обновить драйверы. Эти уязвимости хакеры могут использовать, чтобы красть информацию владельцев либо удаленно управлять компьютером.
Компания выложила отчет, сообщив про имеющиеся в прошлых драйверах серьезных уязвимости.
Наиболее серьезная «дыра» - CVE-2021-1074, набирает 7.5/10. Эту уязвимость имеет код установщика драйвера. Ресурсы могут подменяться хакерами на вредоносные файлы, с помощью которых они и крадут информацию пользователей либо же перехватывают управление компьютером.
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Следующая уязвимость - CVE-2021-1075. По десятибалльной шкале набирает 7.3 балла. Она скрывается в обработчике nvlddmkm.sys для интерфейса DxgkDdiEscape. Вредоносными файлами может быть получен доступ к недействительным ячейкам памяти, а затем они могут подменять данные, получая привилегию в OC.
Вредоносными файлами может быть получен доступ к недействительным ячейкам памяти
У третьего незащищенного места - CVE-2021-1076 - имеется средний уровень опасности. Благодаря ей хакерами может быть запущена атака, с которой крадется либо повреждается личная информация.
Помимо этих уязвимостей, обновление до новой версии устраняет еще несколько: это CVE-2021-1077 и CVE-2021-1078. Еще в новой версии драйвера были устранены еще 8 ошибок в программном обеспечении.
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