Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA порекомендовала владельцам видеокарт GeForce оперативно обновить драйверы для своего железа

В драйверах NVIDIA найдена опасная уязвимость
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Компанией NIVIDIA вновь обнаружены серьезные уязвимости в предыдущих версиях драйверов, поэтому она рекомендует пользователям своих видеоадаптеров срочно обновить драйверы. Эти уязвимости хакеры могут использовать, чтобы красть информацию владельцев либо удаленно управлять компьютером.

Компания выложила отчет, сообщив про имеющиеся в прошлых драйверах серьезных уязвимости.

анонсы и реклама
4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD
12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Наиболее серьезная «дыра» - CVE-2021-1074, набирает 7.5/10. Эту уязвимость имеет код установщика драйвера. Ресурсы могут подменяться хакерами на вредоносные файлы, с помощью которых они и крадут информацию пользователей либо же перехватывают управление компьютером.

реклама

Следующая уязвимость - CVE-2021-1075. По десятибалльной шкале набирает 7.3 балла. Она скрывается в обработчике nvlddmkm.sys для интерфейса DxgkDdiEscape. Вредоносными файлами может быть получен доступ к недействительным ячейкам памяти, а затем они могут подменять данные, получая привилегию в OC.

Вредоносными файлами может быть получен доступ к недействительным ячейкам памяти

У третьего незащищенного места - CVE-2021-1076 - имеется средний уровень опасности. Благодаря ей хакерами может быть запущена атака, с которой крадется либо повреждается личная информация.

Помимо этих уязвимостей, обновление до новой версии устраняет еще несколько: это CVE-2021-1077 и CVE-2021-1078. Еще в новой версии драйвера были устранены еще 8 ошибок в программном обеспечении. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce уязвимость уязвимости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
14
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
22
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
21
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
33
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
32

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 21
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 140
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
221
Цена Эфириума приблизилась к 3000 долларам, а доходы майнеров упали на 25%
76
58 смартфонов Xiaomi получат Android 11 на MIUI 12.5 в 2021 году – список и сроки выхода
2
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
458
10 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 12.5
+
Как установить обновление Windows 10 May 2021 прямо сейчас
20
На фоне майнинг-бума и дефицита видеокарт GeForce GTX 1650 набирает популярность в Steam
15
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark
53
Почти новый Xiaomi Redmi Note 9 Pro загорелся в руках у ребёнка
2
CPU Apple M1 в 20 раз быстрее Intel расходуют ресурс SSD и могут вывести его из строя за 11 месяцев
14
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
47
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
29
3 новых модификации для игры Ведьмак 3 расширяют игровой мир и добавляют множество квестов
5
На Reddit появились скриншоты из Battlefield 6
1
Фанат Diablo II потратил 4 года, чтобы собрать всю коллекцию предметов
1
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
95
Виталик Бутерин стал миллиардером после того как Эфириум преодолел планку в 3000 долларов
20
Стала известна примерная дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2
3
Доступные видеокарты AMD на базе Navi 33 (RDNA 3) могут догнать Radeon RX 6900 XT по быстродействию
21
Стоит ли переплачивать за дополнительные ядра — Ryzen 5 5600X против Ryzen 7 5800X в тесте JT
4

Популярные статьи

Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
71
10 лучших 4X-стратегий последних 10 лет — игры со вдумчивым, сложным и неторопливым геймплеем
14
Обзор и тест ASRock N68C-GS4 FX: Всемогущий комбайн
41
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
64
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
50
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
14
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
7
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
+

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
20:49
В жилых домах запрещена алюминиевая проводка с 00-х.Законом. В жилой дом заходит только магистральный силовой алюминиевый кабель - в щитовую дома.Вся остальная проводка - медная.
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
JasOn
20:49
))) А где я писал, что именно ты, Елисей, сможешь купить за биткоины что-то в замкадье? У тебя с чтением плохо? Я просто озвучил факт, что да, за битки уже давно продаются реальные товары и услуги офи...
Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
Leshiy2371
20:45
Идиот у тебя в зеркале. Для начала просто посчитай СКОЛЬКО транзисторов распаяно на МП.И таки да - у каждого транзистора есть свой ресурс,который вырабатывается за определенное время в определенных ус...
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
BorealSine
20:45
DLSS неправильно настроен разрабами, нужно в нвидия инспекторе LOD BIAS -3.0 ставить и использовать нвидия шарпен или люма шарпен через решейд и не будет мыла вообще...
Crysis Remastered получил экспериментальный режим трассировки лучей
BorealSine
20:44
2 раза прошёл, первый раз с открытым ртом проходил ибо такие сцены, так все сделано и такой сюжет... 10 из 10...
Crysis Remastered получил экспериментальный режим трассировки лучей
S76256213
20:40
:)
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
BorealSine
20:38
ПахХВВХВХВХВХВХхв ты ещё имешь право рот свой открывать пхахвхвхвхвххв на сайте разгонщиков пхахвхвхвхвхвхвхвхвх ой не могу сцуууукккааааааааааааааааааааааааааа
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
Николай Михеев
20:38
Видимо он имел в виду использование резерва, которое он предполагает уменьшит место диска.
CPU Apple M1 в 20 раз быстрее Intel расходуют ресурс SSD и могут вывести его из строя за 11 месяцев
Roadrunneer
20:34
Автор так проводная или нет была на тесте ?):За все время тестирования мне не удалось посадить аккумулятор, и, похоже, его хватает надолго, а подсветку можно отключить и продлить это время.
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
BorealSine
20:27
Забудь старую норму, мы теперь живем в новом мировом порядке. Если ты думаешь, что сейчас дорого, то ты ничего не видел)
Первые GeForce RTX 3080 Ti появились в прайс-листах пары магазинов — цены стартуют с отметки в $1342
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем