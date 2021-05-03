Впервые за 15 лет Microsoft сменит стандартный шрифт
Microsoft заявила, что планирует выбрать новый шрифт в 2022 году в качестве стандартного для своих офисных программ. Для этого она предложила, чтобы пользователи сами выбрали новый шрифт.
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Ранее во всех офисных приложениях в наборах Microsoft Office, в том числе и в Word, шрифтом по умолчанию был Calibri.
Для замены компанией было подготовлено 5 новых вариантов шрифтов. Все варианты без засечек, у них много стилей, в то числе и традиционный с современным.
Skeena вдохновлен дизайном шрифтов разных периодов. В нем показана большая разница в толщине тонких и толстых частей букв.
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На создание Grandview авторов вдохновили дорожные и железнодорожные знаки. Основным его плюсом можно считать хорошую разборчивость, что будет полезно при работе с большими текстами.
Tenorite – наиболее традиционный из остальных шрифтов. У него имеется некоторая схожесть со шрифтом Times New Roman, созданным в 1931 году. У него широкие символы с четким начертанием.
У символов шрифта Bierstadt имеются четкие очертания. Он несколько схож с другим довольно известным шрифтом Helvetica.
Seaford будет наиболее привычным из остальных вариантов. Также некоторыми пользователями отмечено, что он лучше всего из представленных образцов подходит для чтения больших текстов.
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На данный момент корпорацией уже собираются отзывы об этих шрифтах, которые, кстати, уже можно использовать в актуальной версии Microsoft 365. Компанией в 2022 году будет выбран наиболее популярный вариант, который и станет шрифтом по умолчанию для Microsoft Office.
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