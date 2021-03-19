Xiaomi планирует начать разработку собственного автомобиля
Источником, приближенным к ген. директору компании Xiaomi Лэй Цзюню, опубликована новая информация: компанией начата разработка нового интересного проекта. Речь идет о собственном электромобиле.
реклама
Оказалось, что уже в течение одного–двух месяцев Xiaomi планирует начать разрабатывать собственный электромобиль. Разработкой электромобиля руководит «ветеран» корпорации - вице-президент Xiaomi Ван Чуань. Так, именно им с нуля был запущен выпуск телевизоров, ставших одним из главных направлений корпорации.
Процесс создания данного проекта может занять многие годы, поэтому может случиться так, что компания не будет реализовывать данный проект с нуля. Так, например, компанией может быть заключено партнерство с другим разработчиком, дабы воплотить проект на базе разработки автомобиля других производителей, которых, кстати, в Китае стало немало.
В таком духе действует компания Huawei, которая занимается разработкой бортовых систем для автомобилей сторонних производителей. Сама же компания не занимается производством автомобилей.
реклама
Подобную идею хотела реализовать и компания LeEco. Она планировала запустить производство своих автомобилей и даже поставлять их на российский рынок. Однако задумку так и не реализовали – компания обанкротилась.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила