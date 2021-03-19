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Источником, приближенным к ген. директору компании Xiaomi Лэй Цзюню, опубликована новая информация: компанией начата разработка нового интересного проекта. Речь идет о собственном электромобиле.

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Оказалось, что уже в течение одного–двух месяцев Xiaomi планирует начать разрабатывать собственный электромобиль. Разработкой электромобиля руководит «ветеран» корпорации - вице-президент Xiaomi Ван Чуань. Так, именно им с нуля был запущен выпуск телевизоров, ставших одним из главных направлений корпорации.

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Процесс создания данного проекта может занять многие годы, поэтому может случиться так, что компания не будет реализовывать данный проект с нуля. Так, например, компанией может быть заключено партнерство с другим разработчиком, дабы воплотить проект на базе разработки автомобиля других производителей, которых, кстати, в Китае стало немало.

В таком духе действует компания Huawei, которая занимается разработкой бортовых систем для автомобилей сторонних производителей. Сама же компания не занимается производством автомобилей.

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Подобную идею хотела реализовать и компания LeEco. Она планировала запустить производство своих автомобилей и даже поставлять их на российский рынок. Однако задумку так и не реализовали – компания обанкротилась.