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Китайским изданием CNBeta, на основе данных AnTuTu, представлен отчет о поддельных смартфонах

Осторожно, подделка: смартфоны каких компаний подделывают чаще всего? AnTuTu подготовила отчет
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В марте этого года командой AnTuTu Benchmark опубликован новый отчет. В отчете они поделились данными о выявленных за последний год фальшивых смартфонах. Одна из подстав: подделка известных смартфонов, поддерживающих мобильную связь пятого поколения (5G), которая по факту отсутствует.

В основном эти гаджеты собираются на основе процессоров MediaTek: это четырехъядерные чипсеты MT6735 и MT6737, Helio P23, а также похожие бюджетные однокристальные системы. У фальшивых гаджетов при запуске на экране загрузки высвечивается логотип 5G, но на деле в самих гаджетах отсутствует поддержка мобильной связи пятого поколения. 

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В период март 2020 года - февраль 2021 года команда AnTuTu сообщила о выявленных 572 303 фальшивых устройства. Это составляет примерно 4,24% от общего числа проверок.

Самая большая доля подделок – это клоны телефонов от Samsung (34% от всех подделок). Затем идут гаджеты корпорации Apple (13% от всех подделок). Замыкают тройку гаджеты компании Huawei, чьи продукты подделывают в 8% случаев, которые зафиксировал AnTuTu. Четвертое место за корпорацией Xiaomi (7% от всех подделок). За ними следуют смартфоны следующих компаний: Honor (5%), Oppo (5%), Gionee (3%), Vivo (3%), Asus (3%) и MEIIGOO (2%).

На третьем графике показаны конкретные модели смартфонов, пользующиеся особой популярностью.


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