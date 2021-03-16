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В 2019 году компания Apple объявила, что заплатит миллион долларов тому, кто сможет обойти их продвинутую систему аутентификации по лицу Face ID.

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Недавно в Екатеринбурге произошел интересный случай: iPad с Face ID спутал лица двух парней. Однажды Данила взял планшет друга, чтобы поработать в аудиоредакторе. Когда он уже хотел ввести пароль, гаджет неожиданно разблокировался с помощью Face ID. Он был очень удивлен тому, что планшет не запросил у него пароль. Данила и Никита похожи друг на друга, однако они даже не родственники, не то что близнецы. В подтверждение некорректной работы они записали видео. Посмотреть можно здесь.

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Друзья решили, что могут получить 1 миллион долларов, обещанные компанией. Якобы в 2019 году глава по инженерной безопасности Apple Иван Крстич обещал именно такую сумму. Однако они получили отказ. Представители компании связались с ними, уточнили техническую информацию устройства - серийный номер гаджета. Затем они порекомендовали им просто перезаписать лицо, используемое для разблокировки планшета. Однако парни не собираются останавливаться и все же надеются получить от компании Apple обещанный ею один миллион долларов.

P.S. Со мной случилась такая же история. iPhone X разблокировался с помощью моего лица, хотя в настройках мое лицо не устанавливали.