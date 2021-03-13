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OPPO Find X3 Pro: эффектная камера с микроскопом и мощное железо

Смартфон, с помощью которого можно разглядеть ворсинки на одежде или пиксели на экране.
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Недавно OPPO представила новый флагман - Find X3 Pro.

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Смартфон интересен тем, что, помимо стандартного набора из основной и широкоугольной камер, а также телеобъектива с пятикратным гибридным зумом, производитель добавил новый модуль – 3 Мп камера для макросъемки с тридцатикратным оптическим и шестидесятикратным цифровым увеличением.

 

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С помощью него действительно можно рассмотреть мельчайшие детали: сетка пикселей экрана, волокна ткани и т.д.

Интересным можно назвать и экран: 120 Гц, причем пользователь сам может выбрать частоту от 5 до 120 Гц. Еще одна его фишка - специальный режим O-Sync, который позволяет уменьшать время отклика экрана со стандартных 35 мс до 5-10 мс.

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В остальном это типичный флагман: AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, процессор - Qualcomm Snapdragon 888, быстрая зарядка (проводная 65 Вт, позволяющая зарядить смартфон до 40% за 10 минут, а также беспроводная 30 Вт), защита от пыли и грязи по стандарту IP68 и остальные функции дорогих гаджетов.

OPPO Find X3 Pro оснащен 12 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памятью.

Поставляется с фирменной оболочкой ColorOS 11.2 на базе Android 11.

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Про запуск продаж смартфона в России пока не говорится. В Европе по текущему курсу стоимость около 110 тысяч рублей.

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