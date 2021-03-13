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17 марта 2021 года состоится мероприятие Unpacked на котором Samsung должна представить 2 новых смартфона среднего уровня: Galaxy A52 и A72. Однако, за неделю до официальной презентации, на ютуб канале под названием Moboaesthetics вышло видео с распаковкой Samsung Galaxy A52 5G.

Смартфон не является флагманом, хотя позаимствовал некоторые «фишки» и функции от более дорогих моделей компании. Так, например, его оснастили Super AMOLED дисплеем с частотой 120 Гц. Сканер отпечатков встроен в экран. У смартфона присутствует защита от пыли и грязи по стандарту IP67.

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Лоток под сим карты имеет следующие комбинации: Nano Sim + Nano Sim, Nano Sim + Micro SD.

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В комплекте с гаджетом идет зарядное устройство 15 Вт, кабель с коннектором USB Type-C, а также силиконовый чехол. Есть 3.5 мм. аудиоразъем.

Экономия заметна в отношении камер и процессора. В гаджете установлен процессор Qualcomm Snapdragon 750G.

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Что касается камер, то тут их четыре: основная на 64 Мп, широкоугольная на 8 Мп, макро на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера – 32 Мп.

Смартфон имеет прошивку One UI 3.1 на базе OC Android 11.

Также блогер попробовал запустить на нем игры.

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PUBG Mobile запустился в 30 кадров в секунду с разрешением HD.

Call of Duty: Mobile запустился на высоких настройках графики.