Свежее обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Издание Windows Latest сообщило о проблеме, с которой вновь пришлось столкнуться пользователям OC Windows.
Пользователи написали об этой проблеме на форуме Microsoft, а также в социальных сетях. «Синий экран смерти» (BSoD) проявляется после использования многофункциональных устройств (МФУ), а также принтеров некоторых фирм, среди которых Ricoh, Kyocera, Zebra и некоторые другие. При появлении BSoD часто возникает ошибка APC_INDEX_MISMATCH для win32kfull.sys.
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Сотрудники одной из фирм, использующих оргтехнику, а также ПК на базе OC Windows, рассказали о минимум 20 подтвержденных случаях за час использования.
Проблема проявляется после установки обновления KB5000802, причем этот апдейт устанавливается автоматически. По словам пользователей, пока что единственным решением этой проблемы является удаление обновления в настройках OC. Реакции со стороны Microsoft пока не последовало.
Не так давно подобная проблема уже встречалась пользователям Windows после обновления KB4579311. «Синий экран смерти» появлялся после распечатки документов.
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