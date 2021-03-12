Шрифт может сделать Windows 10 уязвимой для взлома
Экспертами Google был обнаружен новый способ взлома Windows 10. Речь идет о специальном шрифте, с помощью которого хакеры делают уязвимым ядро системы. Однако уже есть и способ «починки» OC, причем он оказался несложным.
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В своем блоге Google опубликовала алгоритм работы уязвимости. Суть в том, что для взлома используется вредоносный шрифт «TrueType», встраиваемый в веб-страницу. После захода на такой сайт злоумышленники вынуждали установить данный шрифт. После этого специальный символ «Æ» приводил к конфликту в системе, которая становилась уязвимой для взлома.
Данная проблема актуальна для следующих браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge. Под угрозой находятся системы под управлением Windows 10, которые не обновлены до версии от 9 февраля 2021 года или свежее. Windows 8.1 же данная проблема не затрагивает. Специалисты рекомендуют обновляться до актуальной версии OC.
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