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Экспертами Google был обнаружен новый способ взлома Windows 10. Речь идет о специальном шрифте, с помощью которого хакеры делают уязвимым ядро системы. Однако уже есть и способ «починки» OC, причем он оказался несложным.

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В своем блоге Google опубликовала алгоритм работы уязвимости. Суть в том, что для взлома используется вредоносный шрифт «TrueType», встраиваемый в веб-страницу. После захода на такой сайт злоумышленники вынуждали установить данный шрифт. После этого специальный символ «Æ» приводил к конфликту в системе, которая становилась уязвимой для взлома.

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Данная проблема актуальна для следующих браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge. Под угрозой находятся системы под управлением Windows 10, которые не обновлены до версии от 9 февраля 2021 года или свежее. Windows 8.1 же данная проблема не затрагивает. Специалисты рекомендуют обновляться до актуальной версии OC.