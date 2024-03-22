Министерство юстиции в четверг объявило о масштабном антимонопольном иске против Apple, обвиняя технологического гиганта в создании незаконной монополии на смартфоны, которая вытесняет конкурентов, подавляет инновации и удерживает цены

Министерство юстиции США в четверг подало в суд на Apple за незаконное сохранение монополии на свой iPhone путем подавления конкуренции и установления непомерных цен для потребителей.

В иске, также поданном несколькими штатами США, за счет iPhone компания заработала сотни миллиардов долларов, затрудняя переход потребителей на более дешевые смартфоны и устройства.

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В деле против Apple компания, основанная Стивом Джобсом в 1976 году, столкнется с Вашингтоном после того, как в течение почти полувека ей удавалось избегать пристального внимания правительства США.

Apple присоединяется к Amazon, Google и владельцу Meta, которым также предъявлены антимонопольные иски в США. Известие о судебном иске привело к падению акций Apple на Уолл-стрит в четверг на целых 3,75 процента.

В основе дела лежит предполагаемая практика исключения со стороны Apple, которая устанавливает строгие и порой непрозрачные условия для фирм и разработчиков, стремящихся охватить 136 миллионов пользователей iPhone в США.

Согласно иску, эти правила и решения были разработаны для того, чтобы заставить пользователей Apple оставаться в экосистеме Apple и покупать более дорогое оборудование компании.

«Потребители не должны платить более высокие цены из-за того, что компании нарушают антимонопольное законодательство», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд. «Если оставить это без внимания, Apple будет только продолжать укреплять свою монополию на смартфоны», — добавил он. В этом далеко идущем деле были выделены практики, которые, по его словам, делают Apple богаче в ущерб продвижению инноваций и технологий для потребителей.

В своем заявлении Apple опровергла обоснованность иска, заявив, что он «неверен с точки зрения фактов и закона, и мы будем энергично защищаться от него». В случае успеха иск «создаст опасный прецедент, предоставив правительству возможность жестко влиять на разработку технологий для людей», добавили в компании.

В иске, например, Apple обвиняется в препятствовании созданию Super Apps, универсальных веб-порталов, которые могли бы существовать на iPhone и предоставлять потребителям другие способы получения услуг, таких как музыка, фотографии или фильмы.

Другие крупные технологические гиганты, такие как Meta, давно мечтают открыть подобные приложения для iPhone, на долю которого приходится примерно половина рынка смартфонов в США.

Обвинения также направлены против кошелька Apple, который является единственным приложением, которому разрешено на iPhone получить доступ к технологии для осуществления платежей в магазинах, вынуждая других платить комиссию.

Приложения для обмена сообщениями также находятся под пристальным вниманием: прокуратура обвиняет Apple в том, что она затрудняет пользователям Apple легкое взаимодействие с пользователями телефонов Android, вынуждая их покупать более дорогой iPhone.

В широком контексте также упоминаются умные часы: Apple Watch работают только через iPhone, а конкурирующие умные часы имеют на нем очень ограниченную функциональность.

В жалобе утверждается, что эти неправомерные действия распространяются и на другие службы, такие как веб-браузеры, развлечения и даже автомобильные услуги.

В последние годы Apple вложила значительные средства в продвижение услуг, а также оборудования, поскольку ищет способы заработать деньги не только за счет iPhone, который был представлен в 2007 году и изменил мир потребительских технологий. Но в последние годы рост продаж iPhone замедлился, что заставляет компанию искать другие источники дохода.

Министерство юстиции отметило, что прибыль Apple превышает прибыль любой другой компании из списка Fortune 500 и превышает валовой внутренний продукт более чем 100 стран. В 2023 году глобальные продажи Apple составили 383 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 97 миллиардов долларов.

Расследование Министерства юстиции в отношении Apple началось в 2019 году при администрации Трампа. Apple в значительной степени выиграла судебный процесс в США у производителя Fortnite Epic Games, который преследовал Apple в юрисдикциях по всему миру из-за правил и сборов, которые она взимает. По делу, возбужденному Spotify, ЕС в этом месяце оштрафовал Apple на 1,8 миллиарда евро (1,9 миллиарда долларов) за то, что она лишила европейских пользователей доступа к информации об альтернативных, более дешевых сервисах потоковой передачи музыки.