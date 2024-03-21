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hilnur20012
Первый человек с Neuralink продемонстрировал способности вживленного чипа
В прямом эфире на X парализованный 29-летний мужчина использовал свой мозговой имплант Neuralink для управления компьютером

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В среду NEURALINK представила первого человека, получившего мозговой имплантат компании, 29-летнего мужчину, который был парализован ниже плеч восемь лет после несчастного случая при дайвинге.

В короткой прямой трансляции на платформе социальных сетей X мужчина представился как Ноланд Арбо и сказал, что может играть в онлайн-шахматы и видеоигру Civilization с помощью устройства Neuralink. «Если вы видите, как курсор перемещается по экрану, то это все я», — сказал он во время прямой трансляции, перемещая цифровую шахматную фигуру. «Это довольно круто, да?»

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Neuralink, соучредителем которой в 2016 году стал миллиардер Илон Маск, разрабатывает систему, известную как интерфейс «мозг-компьютер», которая расшифровывает намерение движения на основе сигналов мозга. Первоначальная цель компании — позволить парализованным людям управлять курсором или клавиатурой, используя только свою мысль.

В прямом эфире Арбо описывает, как научиться использовать интерфейс «мозг-компьютер». «Я пытался двигать, скажем, правой рукой влево, вправо, вперед, назад, и после этого, я думаю, мне стало интуитивно понятно, что я начал представлять, как движется курсор», — сказал он. Хотя прямая трансляция содержала относительно мало подробностей, инженер Neuralink сказал в видео, что дополнительная информация будет опубликована в ближайшие дни.

Арбо добавил, что ему повезло участвовать в исследовании Neuralink: «Я просто не могу даже описать, насколько здорово иметь возможность это делать».

В прошлом году компания получила зеленый свет от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на проведение первоначальных испытаний на людях, а осенью начала набирать парализованных участников для тестирования устройства.

До сих пор Neuralink раскрыла мало подробностей о ходе этого исследования. В январском посте X Маск объявил, что первый человек, получивший имплант Neuralink, «хорошо выздоравливает». В феврале он сообщил, что человек выздоровел и смог управлять компьютерной мышкой с помощью мысли.

«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно», — сказал Маск 19 февраля в аудиоразговоре Spaces на X, отвечая на вопрос о состоянии участника. «Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — добавил он.

Устройство Neuralink имплантируется в мозг с помощью хирургического робота, разработанного компанией; после установки он становится косметически невидимым. Компания разработала программное обеспечение, которое анализирует сигналы мозга и преобразует их в выходные команды для управления внешними устройствами.

Некоторые нейробиологи и специалисты по этике раскритиковали отсутствие прозрачности исследований Neuralink. То, что общеизвестно об исследовании Neuralink, получено из сообщений в социальных сетях и краткой брошюры, которую компания опубликовала в прошлом году.

Neuralink не раскрыла количество субъектов, которые будут включены в исследование, место проведения исследования или результаты, которые будут оцениваться. И компания не зарегистрировалась на ClinicalTrials.gov, государственном хранилище, содержащем информацию о медицинских исследованиях с участием людей. Компания также столкнулась с разногласиями по поводу предполагаемого обращения с животными, использованными в ее исследованиях. В прошлом году расследование WIRED подробно рассказало, как некоторые из обезьян умерли в результате испытаний мозгового имплантата, проведенного компанией.

Арбо, по-видимому, обратился к проблемам безопасности, связанным с устройством. «Я думаю, что бояться нечего», — сказал он. «Операция прошла очень легко. Через день меня буквально выписали из больницы». Он сказал, что после операции у него нет когнитивных нарушений.

Несколько других компаний стремятся коммерциализировать интерфейсы «мозг-компьютер». Один из конкурентов, компания Synchron, разрабатывает стентоподобное устройство, которое вводится в яремную вену и прижимается вверх так, что оно прилегает к мозгу. Нью-йоркская компания имплантировала свой первый объект в 2019 году и с тех пор доказала, что устройство безопасно и позволяет людям с параличом просматривать веб-страницы, совершать онлайн-покупки и банковские операции . FDA еще не одобрило ни один BCI; они все еще экспериментальные.

Арбо признал, что столкнулся с некоторыми проблемами при использовании устройства. «Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути. Предстоит проделать большую работу», — сказал он. «Но это уже изменило мою жизнь».

#илон маск #новинки #новинка #исследование #исследования #neuralink
Источник: wired.com
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