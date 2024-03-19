Новый инструмент был разработан для использования в ситуациях, когда у людей есть экономический стимул лгать

Исследователи разработали новый инструмент обучения, который поможет программам искусственного интеллекта (ИИ) лучше учитывать тот факт, что люди не всегда говорят правду, предоставляя личную информацию. Новый инструмент был разработан для использования в ситуациях, когда у людей есть экономический стимул лгать, например, при подаче заявки на ипотеку или попытке снизить страховые взносы.

«Программы искусственного интеллекта используются в самых разных бизнес-контекстах, например, помогают определить, какую сумму ипотеки может себе позволить человек или какими должны быть страховые взносы человека», — говорит Мехмет Джанер, соавтор статьи. «Эти программы искусственного интеллекта обычно используют для прогнозирования математические алгоритмы, основанные исключительно на статистике. Но проблема в том, что этот подход создает стимулы для людей лгать, чтобы они могли получить ипотеку, снизить страховые взносы и так далее.

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«Мы хотели посмотреть, есть ли какой-нибудь способ скорректировать алгоритмы ИИ, чтобы учесть ложь этих экономических стимулов», — говорит Канер, заслуженный профессор экономики Турман-Райтеон в Колледже менеджмента штата Северная Каролина.

Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали новый набор параметров обучения, которые можно использовать для определения того, как ИИ учится делать прогнозы. В частности, новые параметры обучения направлены на распознавание и учет экономических стимулов человека. Другими словами, ИИ учится распознавать обстоятельства, в которых человек может лгать, чтобы улучшить свои результаты.

В ходе моделирования, подтверждающего концепцию, модифицированный ИИ смог лучше обнаруживать неточную информацию от пользователей.

«Это эффективно снижает стимул пользователя лгать при отправке информации», — говорит Канер. «Однако маленькая ложь все равно может остаться незамеченной. Нам нужно проделать дополнительную работу, чтобы лучше понять, где находится порог между «маленькой ложью» и «большой ложью».

Исследователи делают новые параметры обучения ИИ общедоступными, чтобы разработчики ИИ могли экспериментировать с ними.

«Эта работа показывает, что мы можем улучшить программы искусственного интеллекта, чтобы уменьшить экономические стимулы для людей лгать», — говорит Канер. «В какой-то момент, если мы сделаем ИИ достаточно умным, мы сможем полностью устранить эти стимулы».