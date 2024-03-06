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hilnur20012
Dodge представила две электрические версии масл-кара Charger
Масл-кары Dodge продолжают жить благодаря новым версиям Charger

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Во вторник компания Dodge представила две электрические версии маслкара Charger, которые по-прежнему будут реветь, как большой двигатель V8, но без вредных выбросов.

Однако бренд Stellantis, занявший рыночную нишу по продаже мощных автомобилей, продолжит продавать и бензиновые Charger, за исключением большого Hemi V8.

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Оба электромобиля будут построены на базе глобальных крупногабаритных автомобилей Stellantis, а завод в Виндзоре, Онтарио, который будет их производить, сможет переключаться между бензиновыми и электрическими двигателями в зависимости от потребительского спроса. Гибкость позволит Stellantis подстраховаться, если продажи электромобилей начнут расти или замедляться.

Электрические версии, получившие название Charger Daytona в честь гоночной трассы NASCAR во Флориде, будут поставляться с двумя силовыми агрегатами, один из которых будет развивать мощность до 670 лошадиных сил и способен разгоняться с нуля до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,3 секунды. Другой имеет 496 лошадей и времени от 0 до 100 за 4,7 секунды.

Dodge утверждает, что старшая версия — самый быстрый и мощный маслкар в мире. В следующем году появится еще более производительная версия.

Ожидается, что Daytona мощностью 496 лошадиных сил будет иметь запас хода 510 километров на одной зарядке, а более мощная версия может проехать 418 километров.

Оба будут оснащены камерной выхлопной системой Fratzonic, которая пропускает воздух через камеру, имитируя рев V8. Оба они тяжелые из-за больших аккумуляторов, полная масса каждого автомобиля превышает три тонны.

В прошлом году Stellantis прекратила производство бензиновых Charger и Challenger, и многие думали, что это станет началом конца громких седанов. Однако генеральный директор Dodge Тим Кунискис дал намек, что бензиновая версия будет жить.

Новый бензиновый Charger Sixpack будет похож на электрические версии и оснащен новым 3-литровым шестицилиндровым двигателем с двумя турбонагнетателями. Стандартные версии будут выдавать 420 лошадиных сил, а более мощный двигатель — 550.

Компания заявляет, что новый двигатель будет производить больше лошадиных сил и крутящего момента, чем предыдущие 5,7-литровый и 6,4-литровый Hemi V8. Представители компании заявили, что они еще не завершили испытания расхода топлива на новом двигателе Charger.

Все версии имеют полный привод, но их можно переключить на задний привод. Будут варианты настройки машин для гоночной трассы.

Ожидается, что производство двухдверных версий купе Daytona начнется этим летом, а производство четырехдверных электрических и бензиновых версий начнется в начале следующего года.

Кунишкис сказал, что он не уверен, какая версия будет продаваться лучше: электрическая или бензиновая. По его словам, благодаря федеральным налоговым льготам на электромобили, вероятно, возникнут очень привлекательные арендные платежи, которые могут повлиять на некоторых покупателей.

Компания почти наверняка подвергнется критике со стороны экологических групп за сохранение маслкаров с бензиновым двигателем. Но Кунишкис сказал, что при нормальных обстоятельствах в США ежегодно продается около 17 миллионов новых автомобилей.

«Это отрасль, насчитывающая 17 миллионов единиц», – сказал он. «И знаете что? Людям нужен выбор», — сказал он, добавив, что компанию начнут критиковать, если она не начнет производить электрические версии.

#электромобили #новинки #новинка #электромобиль #dodge
Источник: techxplore.com
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