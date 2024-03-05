Компания Anthropic выпустила новые более мощные модели ИИ для своего чат-бота

У ChatGPT появляется все больше конкурентов. Компания Anthropic, крупный игрок в области генеративного искусственного интеллекта, анонсировал новые модели для своего чат-бота Claude. Об этом она сообщила в понедельник.

Компания заявила, что три новые модели искусственного интеллекта — под названием Opus, Sonnet и Haiku — ее наиболее высокопроизводительные инструменты на данный момент, которые лидируют в отрасли с точки зрения их способности соответствовать человеческому интеллекту.

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Основанная в 2021 году компания Anthropic была создана бывшими сотрудниками OpenAI, компании, стоящей за ChatGPT, финансировалась Google и сотрудничала с Amazon для разработки новых технологий.

Компания сделала своей отличительной чертой выпуск моделей искусственного интеллекта, которые стремятся установить более строгие ограничения, чем те, которые стоят за ChatGPT и другими конкурентами чат-ботов.

Но этот подход столкнулся с сопротивлением после выпуска в прошлом месяце модели Google Gemini, которую раскритиковали за большие неточности в генерировании изображений.

Некоторые отраслевые обозреватели также жалуются, что чат-боты стали менее впечатляющими, поскольку компании вводят более строгий контроль в ответ на разногласия, связанные с тем, что технология выходит из строя или дает неверные ответы.

Признавая, что меры предосторожности могут зайти слишком далеко, Anthropic заявила, что новые модели позволят избежать «ненужных отказов», которые были проблемой для ее предыдущих выпусков.

«Opus, Sonnet и Haiku значительно реже отказываются отвечать на запросы, выходящие за рамки системы, чем модели предыдущих поколений», — говорится в сообщении.

Anthropic заявила, что ее модель Opus является самой мощной из трех и может превзойти конкурентов по ключевым показателям, включая математику.

Чат-бот Claude считается одним из крупнейших производителей чат-ботов с искусственным интеллектом и тесно связан с Amazon и ее облачным подразделением AWS, которое обеспечивает интенсивные вычислительные потребности компании. Он также получил инвестиции от Google и других тяжеловесов Кремниевой долины.

В отличие от своих конкурентов, чат-бот Claude от Anthropic не генерирует изображения, а позволяет пользователям использовать их только в качестве запросов для анализа.

Конкурирующие инструменты от OpenAI и Google генерируют изображения по запросу, но руководители Anthropic считают, что пользователи не требуют от нее этой функции.

Стоит отметить, что, как и другие гиганты искусственного интеллекта, Anthropic также сталкивается с судебным иском со стороны производителей контента, которые обвиняют компанию в краже материалов, защищенных авторским правом, для создания своих моделей.

Universal и другие музыкальные издатели в прошлом году подали иск в суд США на Anthropic за использование текстов песен, защищенных авторским правом, для обучения своих систем и генерации ответов на запросы пользователей.