Внедрение ИИ позволило реализовать обнаружение, оповещение и реагирование на угрозу менее чем за минуту

IBM опубликовала сообщение в блоге с подробным описанием своей технологии защиты с помощью искусственного интеллекта от вредоносных программ, включая программы-вымогатели, на своих твердотельных накопителях — четвертом поколении технологии IBM FlashCore Module (FCM). Как они подробно рассказали, последняя версия FCM (FCM4) теперь поддерживает искусственный интеллект, но применяется с целью обнаружения угроз кибербезопасности и реагирования на них по мере их возникновения.

Предыдущие поколения FCM уже способны сканировать все входящие данные без ущерба для производительности, но им не хватает расширенных функций искусственного интеллекта. FCM4 отслеживает статистику каждой операции ввода-вывода и использует машинное обучение для обнаружения таких угроз, как программы-вымогатели, менее чем за минуту.

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Этот подход IBM дополняет подходы других твердотельных накопителей с самозащитой. Например, те, которые производятся Cigent и Phison, а также другие, более производительные методы аппаратной защиты.

Также измеряя такие параметры данных, как сжимаемость, случайность и энтропия, программное обеспечение IBM Storage Insights может предупредить пользователей об аномалии. Технология FCM4 собирает данные ввода-вывода в режиме реального времени, которые модели машинного обучения используют для определения угрозы. Интегрируя FCM с программным обеспечением IBM Storage Defender, IBM может использовать возможности обнаружения ИИ и операций восстановления данных как на программной, так и на аппаратной стороне.

Конечно, максимальное использование этих технологий и их разнообразных функций резервного копирования, восстановления и защиты в настоящее время ограничено устройствами премиум класса. Хотя повседневные твердотельные накопители однажды могут получить подобную защиту, технология IBM FCM и соответствующее программное обеспечение ориентированы исключительно на корпоративных и профессиональных пользователей, особенно на тех, кому приходится иметь дело с высокочувствительной или конфиденциальной информацией.

Значительно увеличив скорость, с которой программы-вымогатели и другие вредоносные действия могут быть обнаружены, удалены и исправлены из хранилища, IBM продемонстрировала, что ИИ на самом деле может быть идеальным выбором для некоторых рабочих нагрузок.

Хотя этика и мораль «генеративного ИИ» в искусстве, музыке и литературе совершенно справедливо обсуждаются, использование ИИ в этой области означает большую безопасность для корпоративных пользователей. Даже самым опытным специалистам по ИТ-безопасности будет сложно обнаружить и отразить атаку программы-вымогателя в течение одной минуты, но такая работа действительно может быть легкой и быстрой для постоянно развивающихся моделей машинного обучения.