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hilnur20012
GTA и искусственный интеллект помогают превратить фотографии собак в 3D-модели
Исследователи используют GTA 5 и ИИ для создания 3D-моделей скелетов на основе фотографий реальных животных

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Фотографии собак вскоре можно будет использовать для более точного создания 3D-моделей, благодаря отмеченному наградами исследованию Университета Суррея и знаменитой видеоигре Grand Theft Auto.

Исследователи научили систему искусственного интеллекта (ИИ) предсказывать 3D-позу по 2D-изображению собаки, которую они обучили на изображениях, созданных с помощью Grand Theft Auto V.

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«Наша модель была обучена на компьютерных собаках, но мы смогли использовать ее для создания 3D-моделей скелетов на основе фотографий реальных животных. Это могло бы позволить защитникам природы обнаружить раненых диких животных или помочь художникам создавать более реалистичных животных в метавселенной», — сказала исследователь Мойра Шутер.

Один из способов научить ИИ получать трехмерную информацию из двухмерных изображений — показывать ему фотографии, одновременно предоставляя ему информацию о трехмерной «истинной реальности» — о том, где объекты на самом деле находятся в трехмерном пространстве. Для людей это означает ношение костюмов для захвата движения.

Даже несмотря на их лучшее поведение, заставить десятки собак носить костюмы для захвата движения может оказаться непростой задачей.

Вместо этого исследователи создали для изучения множество виртуальных собак.

Исследователи изменили код Grand Theft Auto, поменяв с помощью моддинга главного героя на одну из восьми пород собак. Они создали 118 видеороликов, на которых собаки сидят, гуляют, лают и бегают в различных погодных условиях и условиях освещения.

Команда назвала свою новую базу данных DigiDogs, состоящую из 27 900 кадров. «3D-позы содержат гораздо больше информации, чем 2D-фотографии. От экологии до анимации — у этого изящного решения очень много возможных применений», — сказала Шутер.

Исследование получило приз за лучшую статью на зимней конференции IEEE/CVF по приложениям компьютерного зрения.

#искусственный интеллект #gta #gta 5
Источник: techxplore.com
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