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hilnur20012
AMD внедрит мощную графику RDNA 3 в энергоэффективные Ryzen 8000GE мощностью 35 Вт
Компания может вскоре пополнить ассортимент продукции энергоэффективными процессорами

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AMD выпустила свои ускоренные процессоры (APU) серии Ryzen 8000G с ядрами Zen 4 и Zen 4c для настольных компьютеров чуть больше месяца назад, и, судя по всему, компания готовится в ближайшее время выпустить версии этих процессоров мощностью 35 Вт. По крайней мере, некоторые партнеры AMD уже перечисляют устройства серии Ryzen 8000GE, поддерживаемые некоторыми из их материнских плат, на своем веб-сайте (как заметил @harukaze5719). Это не официальная информация от AMD, поэтому относитесь к ней с долей скептицизма.

На данный момент Asus перечисляет шесть процессоров AMD Ryzen 8000GE со встроенной графикой Radeon RDNA 3 и TDP 35 Вт, четыре из которых представляют собой семейство Ryzen Pro 8000GE, и только два — обычные APU Ryzen 8000GE. Семейство Ryzen Pro 8000GE состоит из восьмиядерного Ryzen 7 Pro 8700 GE, шестиядерного Ryzen 5 Pro 8600 GE, шестиядерного Ryzen 5 Pro 8500 GE и четырехъядерного процессора Ryzen 3 Pro 8300GE. Семейство процессоров не-Pro, перечисленное Asus, включает шестиядерный Ryzen 5 8500 GE и четырехъядерный Ryzen 3 8300 GE.

Чтобы снизить энергопотребление своих процессоров Ryzen 8000GE до 35 Вт, AMD снизила их тактовую частоту, но, похоже, они сохранили количество ядер и размеры кэша своих обычных аналогов.

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Вполне возможно, что AMD планирует сначала предложить настольные компьютеры для бизнеса с процессорами серии Ryzen Pro 8000GE, поскольку эти системы, как правило, небольшие по размеру и требуют процессоров с низким энергопотреблением, и только затем выпустить полный стек своих APU не-Pro серии Ryzen 8000GE. Традиционно APU AMD Ryzen Pro поддерживают память ECC, шифрование памяти, безопасную загрузку, возможности удаленного управления DASH и Microsoft Pluton. 

Как и в случае с обычными APU серии Ryzen 8000G, похоже, что Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G будут процессорами Phoenix премиум-класса, имеющими до восьми ядер Zen 4 и графику Radeon 780M, тогда как Ryzen 3 8300G и Ryzen 5 моделей 8500G основаны на Phoenix 2, имеющем до 6 ядер и графике Radeon 740M. Естественно, Phoenix от AMD обеспечит превосходную производительность как для вычислений общего назначения, так и для графических задач, а также включает ускоритель искусственного интеллекта Ryzen для обработки рабочих нагрузок машинного обучения.

#amd #ryzen #новинки #новинка #zen 4 #zen4 #zen 4c
Источник: tomshardware.com
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