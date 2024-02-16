Оставьте старый компьютер, используйте новую ОС

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 14 октября 2025 года, что может сделать 240 миллионов компьютеров устаревшими для потребителей и предприятий из-за отсутствия бесплатных обновлений безопасности и технической поддержки. Поскольку многие системы Windows 10 слишком стары для работы с Windows 11, многим пользователям придется платить Microsoft за расширенную поддержку или покупать новые ПК. Некоторые, возможно, захотят сохранить свои существующие устройства и не платить Microsoft, что будет опасно из-за отсутствия обновлений безопасности, но у Google, похоже, есть решение.

Google предлагает перейти на облачную ChromeOS Flex, которая будет продолжать получать регулярные обновления безопасности и поддержку в течение, по крайней мере, некоторого времени, сообщает Google владельцам компьютеров под управлением Windows 10, которые слишком устарели для работы с Windows 11. Это легкая операционная система, которую можно легко установить на устройства Windows с помощью USB-накопителя. Если люди перейдут на ChromeOS Flex, это предотвратит превращение миллионов компьютеров в электронные отходы, что пойдет на пользу экологии.

реклама

Кроме того, ChromeOS Flex предоставляет множество других преимуществ, включая регулярные обновления безопасности, шифрование данных и потенциально повышенную производительность старых устройств. Она также обещает более низкие затраты на ИТ-поддержку, что делает ее привлекательным вариантом для бизнеса. Операционная система совместима с различными решениями Chrome Enterprise и удовлетворяет широкий спектр бизнес-потребностей и восстановление от программ-вымогателей.

Но есть одна вещь, которую Google ChromeOS не предлагает и которая может сделать эту операционную систему бесполезной для подавляющего большинства владельцев компьютеров на базе Windows 10. По очевидным причинам ChromeOS не поддерживает приложения Windows, и многие пользователи — как предприятия, так и обычные пользователи устаревших компьютеров с Windows используют свои устройства, чтобы продолжать пользоваться привычными им программами. Google решает эту проблему, предоставляя пользователям возможность потоковой передачи этих устаревших приложений, повышая адаптируемость ChromeOS в бизнес-среде, но она не может осуществлять потоковую передачу десятков тысяч используемых сегодня приложений, а для потоковой передачи требуется стабильное подключение к Интернету, что несколько снижает привлекательность этого решения.

«ChromeOS Flex — это идеальный (и бесплатный!) ответ для пользователей Windows 10 с отличным оборудованием, которые чувствуют себя брошенными при переходе на Windows 11», — сказал Навин Висваната, руководитель отдела коммерческих продуктов ChromeOS в Google. «Являетесь ли вы потребителем, пытающимся получить максимальную выгоду от уже потраченных денег, или ИТ-менеджером, рассматривающим парк компьютеров, которые вам необходимо заменить, чтобы оставаться в безопасности, рассмотрите ChromeOS Flex».

Но пользователей, похоже, это не убедило: ChromeOS в настоящее время занимает скромную долю в 1,78% на мировом рынке ОС для ПК, значительно отставая от доминирующей доли Windows (73%) и значительной доли MacOS (16,11%) по состоянию на январь 2024 года.