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hilnur20012
Patriot представила PCIe 5.0 SSD Viper PV553 c активной системой охлаждения
Компания оснастила SSD большим радиатором и кулером

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Компания Patriot представила Viper PV553, твердотельный накопитель PCIe 5.0, который может конкурировать с лучшими твердотельными накопителями на сегодняшний день. Viper PV553 — это первый твердотельный накопитель Patriot с кулером нагнетательного типа.

Несмотря на то, что твердотельные накопители PCIe 5.0 работают быстрее, чем диски PCIe 4.0, первые также сильнее нагреваются. В результате производители вынуждены внедрять более надежные решения для охлаждения, твердотельные накопители PCIe 5.0, чтобы сохранить их производительность и работоспособность при больших рабочих нагрузках. Некоторые накопители PCIe 5.0 имеют массивные пассивные радиаторы, но компания Patriot выбрала кулер нагнетательного вида. Это, конечно, не система охлаждения SSD PCIe 5.0 от PNY с двумя вентиляторами, но тоже вполне массивная. Patriot утверждает, что ее решение помогает снизить температуру на 40%.

Viper PV553 имеет алюминиевый теплозащитный экран толщиной 16,5 мм. В прошлом году компания Patriot продемонстрировала Viper PV553 на выставке Computex, где твердотельному накопителю требовался разъем питания Molex или SATA для подачи 5 В на вентилятор охлаждения. Тем не менее рендеры не показывают никаких внешних коннекторов, и на странице продукта ничего подобного не упоминается.

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Viper PV553 поставляется в форм-факторе M.2 2280, который вставляется в интерфейс PCIe 5.0 x4. В твердотельном накопителе используется контроллер твердотельного накопителя E26 PCIe 5.0 от Phison и 232-слойная память B58R 3D TLC NAND от Micron. Это те же компоненты, что и у Phison Max14um, который имеет скорость до 14 ГБ/с. Тем не менее производительность Viper PV553 несколько ниже. Максимальная скорость чтения Patriot составляет 12 400 МБ/с и 11 800 МБ/с при записи и чтении, поэтому он отстает от таких конкурентов, как Sabrent Rocket 5 или T-Force Z540.

Viper PV553 выпускается в трех вариантах емкости: 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Модель емкостью 1 ТБ является самым медленным вариантом, со скоростью последовательного чтения и записи 11 700 МБ/с и 9 500 МБ/с соответственно. С другой стороны, модели емкостью 2 ТБ и 4 ТБ достигают скорости последовательного чтения и записи до 12 400 МБ/с и 11 800 МБ/с соответственно.

Случайная производительность немного отличается. Модель объемом 1 ТБ имеет на 100 000 операций чтения/записи меньше по сравнению с двумя другими моделями, которые имеют 1 400 000 операций чтения/записи. Помимо производительности, ресурс также отличается от одного накопителя к другому.

Ресурс, по сути, удваивается вместе с производительностью. Patriot оценивает модель емкостью 1 ТБ в 700 TBW, модель на 2 ТБ — 1 400 TBW, а модель на 4 ТБ — 3 000 TBW. Ресурс Viper PV553 соответствует T-Force Z540 и несколько больше, чем у Crucial T700.

Viper PV553 поставляется с ограниченной пятилетней гарантией. Patriot еще не уточнила цену и доступность накопителя.Patriot установила вентиляторный кулер на свой новый твердотельный накопитель PCIe 5.0 — Viper PV553 обеспечивает скорость до 12,4 ГБ/с | Железо Тома (tomshardware.com)

#ssd #новинки #новинка #patriot #pcie 5.0 #pcie #pcie 5 #pcie 5.0 x4
Источник: tomshardware.com
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