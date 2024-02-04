Apple продлила контракт с Qualcomm на модем 5G до 2027 года

По данным Mac Rumors, во время своего первого отчета о прибылях и убытках в 2024 году компания Qualcomm заявила, что Apple продлила контракт с патентом Qualcomm на модем 5G до марта 2027 года. Всего год назад Apple продлила эту лицензию до 2026 года, поскольку перед ней стояло несколько амбициозных задач по созданию собственного модема. Теперь, спустя пять месяцев, Apple, по-видимому, решила добавить еще один год к этому лицензионному соглашению. Вероятно, потому что столкнулась с еще несколькими проблемами, связанными с конструкцией модема 5G.

Это утверждение поддержал генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон, который заявил в интервью CNBC: «Мы очень довольны отношениями с Apple прямо сейчас, и мы продолжим поставлять им модемы». Apple пока не прокомментировала это решение. Скоро у Apple будет собственный отчет о прибылях и убытках, который может подтвердить это заявление.

реклама

В 2023 году дважды сообщалось, что проект Apple по модему 5G был отложен до конца 2025 года, а затем до 2026 года с возможностью дальнейших задержек. Первоначально компания планировала внедрить этот чип в iPhone SE весной 2025 года, но не смогла уложиться в установленные сроки. Из-за этого Apple решила воспользоваться своим односторонним правом продлить срок действия патента Qualcomm, добавив еще два года.

Модемный проект Apple был запущен Тимом Куком в 2018 году, чтобы уменьшить зависимость Apple от внешних поставщиков. Это также позволит сэкономить деньги, поскольку в 2022 году компания заплатила Qualcomm более 7,2 миллиарда долларов. Apple начала нанимать инженеров для воплощения проекта. В процессе создания она столкнулась с рядом проблем, таких как низкая производительность и перегрев. Также чип был слишком большим и занимал половину внутреннего пространства iPhone. В сентябре 2023 года компания решила отложить свои планы по переходу к 2025 году и заключить контракт с Qualcomm до 2026 года.

Apple уделяет основное внимание чипам 6G, но еще не отказалась от своих первых амбиций по созданию модемов 5G, несмотря на несколько неудач. Снижение полной зависимости от одного производителя микросхем — это здоровая долгосрочная цель, при условии, что ваш продукт может конкурировать. Но это начинание больше похоже на гонку за SoC: Qualcomm является доминирующим поставщиком, а Apple сталкивается с рядом проблем и сложностей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Даже при наличии лучшей инфраструктуры и команды разработчиков создание собственного чипа чрезвычайно сложно. Apple не первая с такими амбициозными планами даже в индустрии смартфонов. Samsung производит собственную мобильную SoC с 2010 года. Недавно она выпустила серию Galaxy S24, чьи S24 и S24 Plus используют Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 для моделей, продаваемых в США и Канаде, в то время как в остальном мире есть варианты с Exynos 2400.