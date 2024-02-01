Компания превратит мобильную видеокарту в настольную с помощью радиатора и крошечного охлаждающего вентилятора

Компания Advantech выпустила EAI-3100, превращающую мобильную видеокарту Intel Arc A370M в настольную видеокарту. Хотя EAI-3100 не может конкурировать с топовыми видеокартами, видеокарта на базе Arc представляет собой еще один вариант для геймеров с очень ограниченным бюджетом. Пользователь X (ранее Twitter) Momomo_us опубликовал у себя новость касательно нового устройства.

EAI-3100 имеет двухслотовую конструкцию и длину всего 168 мм. Она должна поместиться в любой корпус ПК, как старый, так и новый. Она имеет алюминиевый радиатор размером со всю печатную плату, а для активного охлаждения используется небольшой вентилятор. Такую систему охлаждения можно увидеть в основном только на настольной видеокарте начального уровня.

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Как и Arc A370M, EAI-3100 поддерживает интерфейс PCIe 4.0 x8. Advantech не вносила никаких изменений в спецификации. Учитывая более надежное решение для охлаждения, непонятно, почему Advantech не предлагает небольшой заводской разгон видеокарты. В результате EAI-3100 продолжает работать с графической частотой 1550 МГц, способной обеспечить производительность FP32 до 4,198 терафлопс.

В то время как Arc A370M имеет TGP (общая графическая мощность) в диапазоне от 35 Вт до 50 Вт, EAI-3100 имеет максимальное энергопотребление 60 Вт. Один слот расширения PCIe x16 до 75 Вт может обеспечить достаточную мощность для EAI-3100. Поэтому вызывает недоумение тот факт, что производитель внедряет в EAI-3100 8-контактный разъем питания PCIe. Возможно, Advantech хотела оставить потребителям некоторый запас для разгона, но даже 8-контактный разъем питания PCIe — это слишком много для Arc A370M.

EAI-3100 имеет два выхода DisplayPort 1.4a и два порта HDMI 2.0b. Конфигурация позволяет использовать до четырех дисплеев одновременно. Вы можете наслаждаться разрешением до 7680x4320 с частотой 60 Гц с помощью DisplayPort 1.4a или 4096x2160 с частотой 60 Гц с HDMI 2.0b.

Arc A370M — достойная видеокарта для игр с разрешением 1920x1080, если выставлять разумные настройки. Видеокарта обеспечивает игровую производительность, превосходящую мобильную Nvidia GeForce RTX 3050. Intel постоянно совершенствует драйвер Arc, поэтому производительность Arc A370M должна еще больше увеличиваться со временем.

Однако продукты Intel Arc Alchemist можно использовать и в других целях, например, для кодирования видео и рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Arc A370M предлагает аппаратное ускорение видеокодирования AV1 и VP9 и пропуск в мир Intel OpenVINO для искусственного интеллекта. А если у вас есть процессор Intel, вы можете использовать технологию Intel Deep Link, чтобы добиться впечатляющей производительности.

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EAI-3100 недоступна в обычных магазинах. Цены не объявлены, все подробности касательно покупки можно узнать непосредственно от Advantech.