Исследователи отправили хирургического робота на МКС

Руки хирурга смогут протянуться на 400 километров над Землей, если предстоящие испытания миниатюрного хирургического робота на борту Международной космической станции окажутся успешными.

Изобретенный Шейном Фарритором и другими из Университета Небраски-Линкольна, робот стартовал 30 января со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде на борту космического корабля Northrup Grumman Cygnus, направлявшегося в орбитальную лабораторию. Cygnus был доставлен ракетой SpaceX Falcon 9.

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Это будет первый хирургический робот на космической станции и один из первых случаев, когда задачи удаленной хирургии будут опробованы в космосе. Миссия поможет определить следующие шаги по созданию хирургических технологий, пригодных для космических путешествий на большие расстояния, а также она будет иметь значение для здравоохранения здесь, на Земле.

«Хотя космические путешествия интересны, на Земле также существует острая потребность в том, чтобы помочь пациентам получить необходимую им помощь», — сказал Фарритор, профессор инженерных наук Ледерера в Университете Небраски-Линкольн и главный технический директор стартапа Virtual Incision, соучредителем которой он стал, чтобы вывести миниатюрного робота на коммерческий рынок.

Согласно отчету Американского колледжа хирургов за 2018 год, примерно в трети округов США не хватает хирурга, несмотря на то что в половине этих округов есть больницы. Исследования Вашингтонского университета показали, что доступность хирургов в сельской местности снизилась более чем на 29% в период с 2001 по 2019 год. «Удаленная хирургия может решить эти проблемы, чтобы пациенты могли получить необходимую им медицинскую помощь», — сказал Фарритор.

Фарритор и его команда уже около двух лет готовят космическую версию своего робота под названием MIRA для миниатюрного роботизированного помощника In vivo. Целью MIRA является проведение операций в отдаленных районах, будь то космос, поля военных сражений или сельские районы, где нет врача.

В эксперименте, который состоится в ближайшие недели, хирург из Линкольна, который помогал в предыдущих испытаниях устройства, будет руководить SpaceMIRA, поскольку он использует обе «руки» для выполнения хирургического моделирования. Задачи имитируют хирургическую ткань с натяжением, позволяющим выполнить рассечение. Находясь внутри экспериментального шкафчика размером с микроволновую печь, spaceMIRA будет использовать левую руку, чтобы хватать, и правую, чтобы резать, подобно хирургу в операционной больницы.

«Двуручный подход имеет решающее значение в хирургических процедурах, поскольку местное напряжение является ключом к определению идеальных мест для резекции и разреза желаемым образом», — объяснил Фарритор.

Докторант Рэйчел Вагнер из Линкольна и магистрантка Виктория Нельсон из Су-Сити, штат Айова, провели неделю в Центре космических полетов Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, работая с инженерами НАСА над оценкой робота, прежде чем он присоединится к полезной нагрузке для доставки на МКС.

«НАСА необходимо провести ряд испытаний, чтобы убедиться, что полезная нагрузка безопасна и соответствует всем их требованиям», — сказал Вагнер, который является руководителем проекта. «Есть также тесты, позволяющие убедиться, что оборудование находится в рабочем состоянии, что оно сможет пережить запуск и работать на орбите».

Первоначально spaceMIRA должна была быть заранее запрограммирована на выполнение хирургических задач без участия человека в этом эксперименте. Элемент наземного управления добавляет дополнительный уровень сложности миссии MIRA. Задержка, возникающая при ожидании сигнала для путешествия с Земли на Международную космическую станцию и обратно — одна из самых больших сложностей. Даже задержка в полсекунды может вызвать проблемы.

«Существует множество препятствий», – сказал Фарритор. «Как мы недавно узнали, может быть сложно заставить конференц-зал Zoom работать правильно».

Фарритор и его коллеги начали разработку MIRA почти 20 лет назад. Команда получит данные о работе робота во время испытаний на космической станции, прежде чем MIRA вернется на Землю в своем шкафчике позднее этой весной. Вероятно, пройдет год или больше, прежде чем результаты испытаний будут опубликованы.

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«Чтобы добиться этого, потребовалось много испытаний, и мы еще далеки от телехирургии на реальном пациенте», — сказал Фарритор. «Первый шаг — продемонстрировать технологию».