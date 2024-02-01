Asus взяла систему охлаждения на базе Noctua от RTX 4080 Noctua Edition и установила ее на новый графический процессор Nvidia RTX 4080 Super

Компания Asus представила свою версию RTX 4080 Super, которая понравится любителям Noctua. Asus представила новую RTX 4080 Super Noctua Edition, оснащенную высокопроизводительными 120-мм вентиляторами Noctua NF-A12x25 с ее фирменной коричневой цветовой гаммой.

Новая модель фактически представляет собой обновленную версию оригинальной RTX 4080 Noctua Edition с полноценным графическим процессором AD103. Модель представляет собой вариант с заводским разгоном в 100 МГц, частота графического процессора по умолчанию — 2610 МГц и 2640 МГц в режиме OC.

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Новая RTX 4080 Super Noctua Edition будет четырехслотовой (точнее, 4,3 слота) видеокартой с алюминиевым радиатором с испарительной камерой внутри. Кожух окрашен в темно-серый цвет, а вентиляторы Noctua NF-A12x25 окрашены в стандартный коричневый цвет. Задняя панель окрашена в матовый черный цвет с белыми полосами. На ней присутствует два выреза для нескольких полевых МОП-транзисторов, расположенных на обратной стороне печатной платы и дополнительный вырез, обеспечивающий беспрепятственный поток воздуха. Система охлаждения нового варианта Super идентична его аналогу, имеет такую же ширину, высоту и длину, а также вентиляторы NF-A12x25.

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Ожидается, что новая RTX 4080 Super не станет масштабным обновлением по сравнению со своим аналогом, поскольку у нее всего на 512 ядер CUDA больше и немного более быстрая память GDDR6X со скоростью 23 Гбит/с. Это объясняет, почему новая модель по размеру идентична оригинальной 4080 Noctua Edition. Asus, вероятно, перерабатывает печатную плату для использования в варианте RTX 4080 Super, поскольку они очень похожи.