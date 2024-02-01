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Компания Asus представила свою версию RTX 4080 Super, которая понравится любителям Noctua. Asus представила новую RTX 4080 Super Noctua Edition, оснащенную высокопроизводительными 120-мм вентиляторами Noctua NF-A12x25 с ее фирменной коричневой цветовой гаммой.
Новая модель фактически представляет собой обновленную версию оригинальной RTX 4080 Noctua Edition с полноценным графическим процессором AD103. Модель представляет собой вариант с заводским разгоном в 100 МГц, частота графического процессора по умолчанию — 2610 МГц и 2640 МГц в режиме OC.
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Новая RTX 4080 Super Noctua Edition будет четырехслотовой (точнее, 4,3 слота) видеокартой с алюминиевым радиатором с испарительной камерой внутри. Кожух окрашен в темно-серый цвет, а вентиляторы Noctua NF-A12x25 окрашены в стандартный коричневый цвет. Задняя панель окрашена в матовый черный цвет с белыми полосами. На ней присутствует два выреза для нескольких полевых МОП-транзисторов, расположенных на обратной стороне печатной платы и дополнительный вырез, обеспечивающий беспрепятственный поток воздуха. Система охлаждения нового варианта Super идентична его аналогу, имеет такую же ширину, высоту и длину, а также вентиляторы NF-A12x25.
Ожидается, что новая RTX 4080 Super не станет масштабным обновлением по сравнению со своим аналогом, поскольку у нее всего на 512 ядер CUDA больше и немного более быстрая память GDDR6X со скоростью 23 Гбит/с. Это объясняет, почему новая модель по размеру идентична оригинальной 4080 Noctua Edition. Asus, вероятно, перерабатывает печатную плату для использования в варианте RTX 4080 Super, поскольку они очень похожи.