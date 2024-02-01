ЖК-дисплей имеет разрешение 1920x1080 и может работать как второй дисплей

Компания Lamptron выпустила ST060, двухбашенный воздушный кулер для процессора. Одним из преимуществ ST060 является встроенный шестидюймовый экран Full HD, который позволяет вам контролировать основные параметры вашей системы или использовать его в качестве второго дисплея.

ST060 — это башенный процессорный кулер размером 128 x 153 x 168 мм, конкурирующий с другими крупными воздушными охладителями процессора, такими как Thermalright Peerless Assassin 120 SE или DeepCool Assassin IV. Как и большинство высокопроизводительных систем воздушного охлаждения ЦП, ST060 имеет конструкцию с двумя башнями. По данным Lamptron, ST060 может рассеивать до 260 Вт тепла. ST060 совместим с сокетами Intel LGA1366, LGA1200, LGA115x, LGA1700 и LGA2011, а также сокеты AMD AM4 и AM5.

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Конструкция кулера самая обычная - никелированная медная опорная пластина отводит тепло от процессора к двум радиаторам с помощью шести 6-миллиметровых тепловых трубок. За рассеивание тепла отвечают два 120-мм вентилятора без RGB-подсветки. Компания Lamptron оценивает уровень шума вентиляторов с максимальным давлением воздуха 2,05 мм водного столба на уровне 35,3 дБА. Важно отметить, что свободное пространство для модулей памяти составляет всего 36 мм — более высокие модули памяти заставят вас снять передний вентилятор.

Встроенный шестидюймовый ЖК-экран расположен горизонтально сверху ST060, поэтому вы можете видеть его через боковое окно корпуса. Он имеет разрешение 1920x1080, но Lamptron не поделилась частотой обновления экрана. ST060 полностью интегрирован с AIDA64, а компания Lamptron щедро предоставляет лицензию на программное обеспечение. Помимо мониторинга системы, вы также можете использовать экран в качестве дополнительного дисплея.

Однако для правильной работы экрана требуется два кабеля — он взаимодействует с вашей системой через стандартный порт USB Type-A и порт HDMI. Компания Lamptron предоставляет необходимые кабели mini USB-USB и HDMI. В комплект поставки кулера входит USB-накопитель с необходимым программным обеспечением и инструкциями.

Lamptron предлагает ST060 в трех вариантах: стандартный вариант (LAMP-ST060), вариант ARGB с черными вентиляторами (LAMP-ST060AB) и вариант ARGB с белыми вентиляторами (LAMP-ST060AW). Помимо различий в вентиляторах, версии ARGB имеют серебряный радиатор, а не черный, как в обычной версии.

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Немецкий ритейлер Caseking продает Lamptron ST060 примерно за 273 доллара США, без учета НДС (налога на добавленную стоимость). Модель ARGB с черными вентиляторами, похоже, продается по той же цене.