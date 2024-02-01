Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
hilnur20012
Lamptron выпустила двухбашенный кулер ST060 с шестидюймовым ЖК-дисплеем
ЖК-дисплей имеет разрешение 1920x1080 и может работать как второй дисплей

реклама

Компания Lamptron выпустила ST060, двухбашенный воздушный кулер для процессора. Одним из преимуществ ST060 является встроенный шестидюймовый экран Full HD, который позволяет вам контролировать основные параметры вашей системы или использовать его в качестве второго дисплея.

ST060 — это башенный процессорный кулер размером 128 x 153 x 168 мм, конкурирующий с другими крупными воздушными охладителями процессора, такими как Thermalright Peerless Assassin 120 SE или DeepCool Assassin IV. Как и большинство высокопроизводительных систем воздушного охлаждения ЦП, ST060 имеет конструкцию с двумя башнями. По данным Lamptron, ST060 может рассеивать до 260 Вт тепла. ST060 совместим с сокетами Intel LGA1366, LGA1200, LGA115x, LGA1700 и LGA2011, а также сокеты AMD AM4 и AM5.

Конструкция кулера самая обычная - никелированная медная опорная пластина отводит тепло от процессора к двум радиаторам с помощью шести 6-миллиметровых тепловых трубок. За рассеивание тепла отвечают два 120-мм вентилятора без RGB-подсветки. Компания Lamptron оценивает уровень шума вентиляторов с максимальным давлением воздуха 2,05 мм водного столба на уровне 35,3 дБА. Важно отметить, что свободное пространство для модулей памяти составляет всего 36 мм — более высокие модули памяти заставят вас снять передний вентилятор.

реклама

Встроенный шестидюймовый ЖК-экран расположен горизонтально сверху ST060, поэтому вы можете видеть его через боковое окно корпуса. Он имеет разрешение 1920x1080, но Lamptron не поделилась частотой обновления экрана. ST060 полностью интегрирован с AIDA64, а компания Lamptron щедро предоставляет лицензию на программное обеспечение. Помимо мониторинга системы, вы также можете использовать экран в качестве дополнительного дисплея.

Однако для правильной работы экрана требуется два кабеля — он взаимодействует с вашей системой через стандартный порт USB Type-A и порт HDMI. Компания Lamptron предоставляет необходимые кабели mini USB-USB и HDMI. В комплект поставки кулера входит USB-накопитель с необходимым программным обеспечением и инструкциями.

Lamptron предлагает ST060 в трех вариантах: стандартный вариант (LAMP-ST060), вариант ARGB с черными вентиляторами (LAMP-ST060AB) и вариант ARGB с белыми вентиляторами (LAMP-ST060AW). Помимо различий в вентиляторах, версии ARGB имеют серебряный радиатор, а не черный, как в обычной версии.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Немецкий ритейлер Caseking продает Lamptron ST060 примерно за 273 доллара США, без учета НДС (налога на добавленную стоимость). Модель ARGB с черными вентиляторами, похоже, продается по той же цене.

#новинки #новинка #системы охлаждения #кулер #система охлаждения #системы охлаждения процессора #система воздушного охлаждения
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
10
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
6
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
2
В Сети опубликовали новую версию "сменщика" БТР-82А – БТР-22 с усиленным бронированием и скоростью
1
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Тест зарядки iPhone 15 Pro Max развеял распространенный миф о скорости зарядки iPhone
5
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
2
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
Майкл ван де Поппе назвал альткоин, который может вырасти в 2 раза
1
В феврале разблокируют криптовалюты на $2,28 млрд
+
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
2
Вслед за танками Abrams ВСУ получили мостоукладчик М60 AVLB для быстрого прорыва через реки и овраги
2
SK Hynix представит на IEEE-SSCC память GDDR7, 48 ГБ 16-слойные стеки HBM3E и LPDDR5T-10533
+
Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за неполный январь уже превысил $1 трлн
+
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
6
Ростех: Работа над современным стратегическим бомбардировщиком ПАК ДА идёт по плану
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
69
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
51
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
104
О том, почему в СССР "соображали на троих"
14
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
8
Система TalkLock может помочь в защите контента от дипфейков
1

Сейчас обсуждают

Никитос
00:34
>> Существует ряд гипотез, о которых мы поговорим ниже, а сейчас перейдём к изложению основного материала Дочитал до этого места, и понял, что дальше смысла нет читать)
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
DIP48
00:30
Добавки просит ? Мало говорит ?)))
Экс-генерал Кривонос: На украинские позиции сотнями прилетают "Ланцеты"
Виталий Ивакин
00:24
у 5500 пси 3.0, а у высших моделей уже пси 4.0, поэтому 4060 очень сильно будет урещано в мощности просто потому что ты купил не тот процессор, 4060 с урезанной шиной, и с пси 4.0 оно в самый раз
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Денис Бураков
00:05
Учитывая Ваши невероятные доводы, поехал и взял сегодня 5800х3д, согласен, что этот проц имба и не контрится, купил кста за 290$+10% скидка сверху была.
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
Чомдем Лхаце
00:04
100 дронов на пердежной тяге бесспорно дают преимущество.
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
Чомдем Лхаце
00:00
Ты в серьёз думаешь, что 100 немецких самолётик помогут остановить разъеб хохлов?)
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
Влад Иванов
23:59
Амогусь амогусь админ 🦴👀👅👀
Бывшие разработчики Cyberpunk 2077 и Bioshock создают студию ANTISTATIC вместе с дебютным проектом
32Влад32
23:56
Статья от германофила?
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
32Влад32
23:55
Если бы Россия сделала "Сармат" на каком ни будь К580, то все бы это тоже восхваляли?
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
32Влад32
23:52
А если процессор накроется?
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем