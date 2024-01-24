Пока это единственная RTX 4070 Super без без 16-контактного разъема

Maxsun, как и другие партнеры Nvidia, уже показала свою кастомную версию видеокарты GeForce RTX 4070 Super. Однако GeForce RTX 4070 Super iCraft приковала к себе большое внимание благодаря двум обычным 8-контактным разъемам питания PCIe вместо одного 16-контактного (12VHPWR). Она может быть первой или потенциально единственной видеокартой GeForce RTX 4070 Super, поддерживающей такую комбинацию.

GeForce RTX 4070 Super имеет TGP 220 Вт. Если не учитывать слот расширения PCIe, пара 8-контактных разъемов питания PCIe может обеспечить мощность до 300 Вт, так что это более чем адекватная комбинация. Однако все остальные SKU GeForce RTX 4070 Super оснащены 16-контактным разъемом питания. Это контрастирует со случаем с GeForce RTX 4070 (200 Вт), где некоторые из них поставлялись с 16-контактным, а другие — с одним 8-контактным разъемом питания PCI. На выставке CES 2024 несколько поставщиков сообщили, что 16-контактный разъем является обязательным условием для GeForce RTX 4070 Super. Требование использовать 16-контактный разъем на всех специальных видеокартах GeForce RTX 4070 Super, скорее всего, является попыткой Nvidia стандартизировать их.

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Maxsun анонсировала три SKU GeForce RTX 4070 Super: GeForce RTX 4070 Super Turbo, GeForce RTX 4070 Super iCraft Aijia Edition и GeForce RTX 4070 Super iCraft. Интересно, что второй и третий SKU — это одни и те же видеокарты с разным внешним видом. Оба имеют частоту до 2640 МГц и рассчитаны на 245 Вт, но только обычная GeForce RTX 4070 Super iCraft использует 8-контактные разъемы питания PCIe. Нет уверенности в том, что выбор дизайна Maxsun повлечет за собой какие-либо последствия со стороны Nvidia.

Вместо подключения двух 8-контактных кабелей питания PCIe можно использовать один 16-контактный кабель питания. Однако, если у вас нет ни одного из этих новых блоков питания ATX 3.0, вам придется использовать этот ужасный переходник с 16-контактного на двойной 8-контактный, и вам все равно придется подключать два кабеля питания к GeForce RTX 4070 Super, что противоречит цели 16-контактного кабеля.

PCI-SIG переработала 16-контактный разъем, чтобы сделать его более безопасным для потребителей. Назначенный как разъем питания 12 В-2x6, он поможет вам отличить старый разъем от нового, хотя тонкие изменения иногда трудно заметить издалека. В любом случае, владельцам GeForce RTX 4070 Super не стоит беспокоиться о поломках 16-контактного разъема, которые преследуют GeForce RTX 4090. В отличие от флагманской модели, рассчитанной на 450 Вт, GeForce RTX 4070 Super потребляет примерно вдвое меньше энергии.

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Maxsun не имеет сильного присутствия за пределами рынка Китая, поэтому продукцию бренда можно найти не в каждом розничном магазине. Однако у Maxsun есть официальный магазин на Amazon, поэтому, если GeForce RTX 4070 Super iCraft будет доступна за пределами Китая, она, вероятно, будет на Amazon. GeForce RTX 4070 Super официально выпущен 17 января по цене 599 долларов. GeForce RTX 4070 Super iCraft от Maxsun продается в Китае по цене 695 долларов, а это значительная надбавка к рекомендуемой розничной цене.