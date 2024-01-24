Поставки 3-нм пластин составляют 15% доходов компании

В настоящее время рост спроса на пластины еще не достиг рекордных отметок, но, несмотря на спад в отрасли, средняя цена продажи (ASP) 300-мм пластин TSMC выросла до 6611 долларов в четвертом квартале, увеличившись на 22% за один год, как заметил аналитик Дэн Нистедт, который связывает это увеличение с развитием технологического процесса N3 (3-нм класса) TSMC. Стейси Расгон из Bernstein Research также отмечает, что большая часть роста полупроводниковой промышленности сейчас происходит за счет повышения цен, а не за счет увеличения количества поставляемых процессоров.

Во многих отношениях поставки чипов TSMC доказывают именно это: литейный завод номер один в мире отгрузил 2 957 миллионов пластин диаметром 300 мм в эквиваленте в четвертом квартале 2023 года по сравнению с 3 702 миллионами в четвертом квартале 2022 года и ниже трех миллионов в 2020 году.

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Общая сумма чистой выручки компании за последний квартал прошлого года составила $19,62 млрд, что на 1,5% меньше, чем $19,93 млрд в четвертом квартале 2022 года, несмотря на значительное падение поставок чипов на 20,1%. Между тем, как заметил Нистедт, средняя цена обработанного 300-мм кристалла TSMC достигла 6611 долларов в четвертом квартале 2023 года по сравнению с 5384 долларами в четвертом квартале 2022 года. Это связано с увеличением поставок чипов на базе N3 TSMC своим альфа-клиентам, включая Apple.

По оценкам некоторых аналитиков, TSMC может взимать до 20 000 долларов за чип, обработанную с использованием технологии N3, и хотя эта цифра может быть не совсем точной (поскольку котировки TSMC зависят от многих факторов), дело в том, что TSMC взимает за N3 больше, чем на самом деле. для технологических процессов N4/N5 или N6/N7.

Действительно, рост цен на чипы, создаваемые на новейших узлах, в значительной степени способствовал почти всему росту полупроводниковой промышленности в последние годы, по словам Стейси Расгон, старшего аналитика US Semiconductors и Semiconductor Capital Equipment в Bernstein Research.

Короче говоря, новые технологии со временем становятся намного дороже. Отчет Rasgon показал, что, хотя число проданных чипов снизилось с 2019 по 2023 год, отмечается значительное повышение средней цены продажи (ASP), что привело к большему росту доходов производителей чипов.

Что касается дорогих узлов, стоит сказать, что 15% выручки TSMC в последнем квартале прошлого года пришлось на чипы, обработанные по технологии N3, тогда как на N5 и N7 пришлось 39% и 17% соответственно. В денежном эквиваленте техпроцесс N3 принес TSMC $2,943 млрд, N5 принес $6,867 млрд, а N7 принес $3,3354 млрд.

В общем и целом, передовые узлы TSMC (N7, N5, N3) принесли 67% от всех доходов от полупроводников.

Интересно отметить, что доля доходов от SoC, используемых в смартфонах и высокопроизводительных вычислительных приложениях (общий термин TSMC применяется к целому ряду продуктов, от игровых консолей до ПК, от сетевых чипов до центров обработки данных). процессоры класса) были одинаковыми, на долю каждого приходилось 43%, что отличается от поставок TSMC в последние годы, когда доминировали SoC для смартфонов. Выручка от автомобильных чипов составила 5%, а также от чипов Интернета вещей — 5%.

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Чтобы добавить еще больше подробностей о поставках N3 от TSMC, следует отметить, что Apple — которая, вероятно, является основным покупателем N3 — использует 3-нм процессоры как для своих смартфонов iPhone 15 Pro, так и для ноутбуков MacBook Pro, что немного отличается от ее обычной тактики сначала внедрить передовой узел для мобильных телефонов, а затем использовать его для своих ПК. По очевидным причинам, это хорошая новость для TSMC, поскольку она может продавать больше чипов, обработанных с использованием ее передовой технологии.