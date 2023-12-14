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Разработка производственной технологии класса 1,4 нм TSMC идет полным ходом, сообщила компания на Международной конференции IEEE по электронным устройствам (IEDM). TSMC также еще раз подчеркнула, что массовое производство с использованием 2-нм техпроцесса запланировано на 2025 год.
Производственный узел TSMC, изготовленный по 1,4-нм техпроцессу, официально называется A14, согласно слайду, опубликованному Диланом Пателем из SemiAnaанализа. На данный момент TSMC не раскрыла, когда она планирует начать крупносерийное производство (HVM) A14 и его характеристики, но поскольку N2 запланирован на конец 2025 года, а N2P — на конец 2026 года, разумно предположить, что A14 появится после этого (2027 – 2028 гг.).
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Что касается характеристик, то в A14 вряд ли будут использоваться комплементарные полевые транзисторы с вертикальным расположением элементов (CFET), хотя TSMC изучает эту технологию. Таким образом, A14, вероятно, будет полагаться на полевые транзисторы с круговым затвором 2-го или 3-го поколения (GAAFET) — точно так же, как узлы N2.
Такие узлы, как N2 и A14, потребуют совместной оптимизации на уровне системы, чтобы действительно изменить ситуацию и обеспечить новый уровень производительности, мощности и функций.
Пока неизвестно, планирует ли TSMC использовать инструменты EUV-литографии High-NA для своей технологии A14 в период 2027–2028 годов. Учитывая тот факт, что к тому времени Intel (и, возможно, другие производители чипов) примут и усовершенствуют машины EUV-литографии следующего поколения с числовой апертурой 0,55, контрактному производителю чипов будет довольно легко их использовать. Однако, поскольку инструменты EUV-литографии с высокой числовой апертурой уменьшают размер сетки вдвое, их использование создаст некоторые дополнительные проблемы как для разработчиков микросхем, так и для производителей микросхем.
Конечно, в период с 2027 по 2028 год многое может измениться, поэтому нельзя делать слишком много предположений. Но очевидно, что ученые и разработчики TSMC работают над производственными узлами следующего поколения.