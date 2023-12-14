Компания сообщила о новом производственном узле A14

Разработка производственной технологии класса 1,4 нм TSMC идет полным ходом, сообщила компания на Международной конференции IEEE по электронным устройствам (IEDM). TSMC также еще раз подчеркнула, что массовое производство с использованием 2-нм техпроцесса запланировано на 2025 год.

Производственный узел TSMC, изготовленный по 1,4-нм техпроцессу, официально называется A14, согласно слайду, опубликованному Диланом Пателем из SemiAnaанализа. На данный момент TSMC не раскрыла, когда она планирует начать крупносерийное производство (HVM) A14 и его характеристики, но поскольку N2 запланирован на конец 2025 года, а N2P — на конец 2026 года, разумно предположить, что A14 появится после этого (2027 – 2028 гг.).

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Что касается характеристик, то в A14 вряд ли будут использоваться комплементарные полевые транзисторы с вертикальным расположением элементов (CFET), хотя TSMC изучает эту технологию. Таким образом, A14, вероятно, будет полагаться на полевые транзисторы с круговым затвором 2-го или 3-го поколения (GAAFET) — точно так же, как узлы N2.

Такие узлы, как N2 и A14, потребуют совместной оптимизации на уровне системы, чтобы действительно изменить ситуацию и обеспечить новый уровень производительности, мощности и функций.

Пока неизвестно, планирует ли TSMC использовать инструменты EUV-литографии High-NA для своей технологии A14 в период 2027–2028 годов. Учитывая тот факт, что к тому времени Intel (и, возможно, другие производители чипов) примут и усовершенствуют машины EUV-литографии следующего поколения с числовой апертурой 0,55, контрактному производителю чипов будет довольно легко их использовать. Однако, поскольку инструменты EUV-литографии с высокой числовой апертурой уменьшают размер сетки вдвое, их использование создаст некоторые дополнительные проблемы как для разработчиков микросхем, так и для производителей микросхем.

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Конечно, в период с 2027 по 2028 год многое может измениться, поэтому нельзя делать слишком много предположений. Но очевидно, что ученые и разработчики TSMC работают над производственными узлами следующего поколения.