Теперь ответы чат-бота будут включать материалы новостного издания

Axel Springer сообщила, что сотрудничает с разработчиком ChatGPT, OpenAI, который будет платить немецкой медиа-группе за включение ее журналистских материалов в ответы, генерируемые чат-ботом.

«Пользователи ChatGPT по всему миру будут получать сводки избранного глобального новостного контента от медиа-брендов Axel Springer», в том числе новостного сайта Politico и немецкого таблоида Bild, говорится в заявлении обеих компаний.

реклама

По их словам, ответы чат-бота будут включать материалы, которые в противном случае хранились бы за платным доступом, и предлагать «ссылки на полные статьи для прозрачности и дополнительной информации».

Издательству будут платить за предоставление его контента американской фирме по искусственному интеллекту, сообщил агентству AFP представитель медиа- группы.

Сделка действительна в течение нескольких лет и не обязывает ни одну из сторон эксклюзивными правами, предоставляя им право подписывать новые соглашения, сообщил представитель, не вдаваясь в подробности.

С появлением таких платформ, как Google или Facebook, медиакомпании упустили возможность создать новый источник дохода, «и мы все еще гонимся за деньгами», сказал представитель.

Партнерство с OpenAI было «первым в своем роде», заявил в своем заявлении генеральный директор Axel Springer Маттиас Допфнер.

«Мы хотим изучить возможности журналистики, основанной на искусственном интеллекте, — чтобы вывести качество, социальную значимость и бизнес-модель журналистики на новый уровень», — сказал Допфнер.

Допфнер ранее предупреждал, что ИИ угрожает «заменить» журналистику, в то время как группа занимается собственными предприятиями, основанными на ИИ.

Сотрудничество с Axel Springer «поможет предоставить людям новые способы доступа к качественному новостному контенту в режиме реального времени с помощью наших инструментов искусственного интеллекта», — заявил в своем заявлении главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп.

Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, способны создавать эссе, стихи и многое другое за считанные секунды.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Но есть опасения, что боты могут перерабатывать и распространять ложные, бессмысленные или оскорбительные материалы в своих ответах на запросы пользователей.