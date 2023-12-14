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Axel Springer сообщила, что сотрудничает с разработчиком ChatGPT, OpenAI, который будет платить немецкой медиа-группе за включение ее журналистских материалов в ответы, генерируемые чат-ботом.
«Пользователи ChatGPT по всему миру будут получать сводки избранного глобального новостного контента от медиа-брендов Axel Springer», в том числе новостного сайта Politico и немецкого таблоида Bild, говорится в заявлении обеих компаний.
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По их словам, ответы чат-бота будут включать материалы, которые в противном случае хранились бы за платным доступом, и предлагать «ссылки на полные статьи для прозрачности и дополнительной информации».
Издательству будут платить за предоставление его контента американской фирме по искусственному интеллекту, сообщил агентству AFP представитель медиа- группы.
Сделка действительна в течение нескольких лет и не обязывает ни одну из сторон эксклюзивными правами, предоставляя им право подписывать новые соглашения, сообщил представитель, не вдаваясь в подробности.
С появлением таких платформ, как Google или Facebook, медиакомпании упустили возможность создать новый источник дохода, «и мы все еще гонимся за деньгами», сказал представитель.
Партнерство с OpenAI было «первым в своем роде», заявил в своем заявлении генеральный директор Axel Springer Маттиас Допфнер.
«Мы хотим изучить возможности журналистики, основанной на искусственном интеллекте, — чтобы вывести качество, социальную значимость и бизнес-модель журналистики на новый уровень», — сказал Допфнер.
Допфнер ранее предупреждал, что ИИ угрожает «заменить» журналистику, в то время как группа занимается собственными предприятиями, основанными на ИИ.
Сотрудничество с Axel Springer «поможет предоставить людям новые способы доступа к качественному новостному контенту в режиме реального времени с помощью наших инструментов искусственного интеллекта», — заявил в своем заявлении главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп.
Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, способны создавать эссе, стихи и многое другое за считанные секунды.
Но есть опасения, что боты могут перерабатывать и распространять ложные, бессмысленные или оскорбительные материалы в своих ответах на запросы пользователей.