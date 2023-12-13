Компания начала использовать многоцелевого робота-гуманоида для перемещения товаров на складе

GXO Logistics испытывает человекоподобного робота, который перемещает коробки на складе Spanx в Флауэри Бранч, штат Джорджия. По словам пресс-секретаря GXO Фэллон Маклафлин, 1,5-метровый робот выполняет «повторяющиеся задачи» на складе, такие как перемещение товаров на конвейерные ленты.

Идея, по словам компании, состоит в том, чтобы посмотреть, насколько хорошо робот справляется с этими задачами, потенциально освобождая людей для выполнения других, более ценных задач. И по мере развития программы машина будет выполнять все больше ролей.

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«Прелесть Digit в том, что он многоцелевой, поэтому он может осваивать новые задачи по мере необходимости, вместо того чтобы нуждаться в новых версиях робота для различных задач», – сказал Маклафлин.

Роботы были частью американских фабрик на протяжении десятилетий. Но в основном они не ходят на двух ногах, не поднимают коробки двумя руками и не поворачивают голову, чтобы направлять свои два глаза. Другими словами, они в основном выглядят как машины. Digit-the-robot – это гуманоид, «первый многоцелевой робот, ориентированный на человека, созданный для работы», согласно заявлению Agility Robotics, компании из Орегона, которая создала машину.

Хотя это пилотная программа, машина уже выполняет часть этой работы, говорит Маклафлин.

«Если вы заказали продукт от Spanx в последние несколько недель, возможно, Digit, справился с этим», – сказала она.

Экономисты и другие специалисты уже давно размышляют о будущем работников-людей, когда для многих физических задач станут доступны более дешевые, долговечные и легко заменяемые машины. Широко разрекламированное появление искусственного интеллекта только расширяет возможности.

Некоторые футурологи с антиутопическим уклоном утверждают, что неизбежные технологические усовершенствования наделят машины таким количеством возможностей, что они эффективно вытеснят значительную часть рабочей силы.

Agility отказалась сообщить, сколько стоит Digit-the-robot. Но, по данным Bloomberg News, которые оценили его стоимость в сравнении со сроком службы около 20 000 часов, его эксплуатация обходится примерно в 10-12 долларов в час, что уже меньше средней зарплаты работника склада. Компания заявила, что увеличение производства машин значительно сократит эти расходы.

Отвечая на вопрос о том, обходится ли робот дешевле, чем люди, представитель Agility сказал: «Мы так на это не смотрим. Внедрение Digit призвано помочь сотрудникам, исключив одну повторяющуюся задачу из их рабочего процесса, чтобы они могли сосредоточиться на более сложной работе».

Согласно заявлению компании из Орегона, Agility хочет создать партнеров-роботов, которые «дополнят человеческую рабочую силу, в конечном счете позволяя людям быть более человечными».

Оптимисты утверждают, что машины являются экономическим дополнением к людям, значительно повышающим производительность и уровень жизни. Хотя машины уже заменили людей во многих задачах, люди до сих пор продолжают работать, переходя на другие роли, как это было, когда автоматизация пришла на фермы и фабрики столетие или более назад.

Но в связи с быстрым развитием технологий некоторые эксперты говорят, что результат неопределенен.

И над всем этим витает призрак Азимова, который писал истории, в которых роботы были полезны, некоторые из них были опасны и, по крайней мере, одна, в которой они были неотличимы от людей.

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Каким бы ни было будущее, оно уже в пути: Agility заявила, что в начале следующего года открывает «фабрику человекоподобных роботов». Мощность фабрики будет составлять 10 000 роботов в год.