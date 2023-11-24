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hilnur20012
Steam добавила полноценную поддержку игровых контроллеров DualSense от Sony
Steam добавила множество функций для контроллеров от Sony

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На самом деле вы уже давно можете использовать контроллеры DualShock и DualSense в Steam. У Valve есть эмуляция под названием Steam Input, которая отправляет общие входные данные с джойстика в игры на основе профилей, которые пользователи могут создавать, настраивать и делиться ими. Пэды DualShock и DualSense можно использовать со Steam Input для работы практически с любой игрой, которая вообще поддерживает геймпады, однако некоторые игры уже имеют их встроенную поддержку.

Встроенная поддержка геймпадов Sony в компьютерных играх означает не только лучшее управление, но и потенциальную поддержку специальных функций этих контроллеров, таких как тактильную обратную связь. Однако сложно понять, какие игры имеют такую поддержку. Вот почему Valve объявляет о пересмотре способа предоставления геймерам в магазине Steam поддержки контроллеров на страницах магазина.

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Теперь, просматривая страницу магазина игры в Steam, вы сможете сразу увидеть, какие контроллеры она поддерживает, а также действительно ли она использует API ввода Steam изначально или имеет встроенную поддержку контроллеров DualShock и DualSense. Вы также сможете использовать эти параметры при поиске, а они, в свою очередь, также появятся в разделе «Совместимость» на страницах библиотеки.

Наряду с данным объявлением Valve предоставляет некоторые данные об использовании контроллеров среди своих игроков. Невероятно, но компания утверждает, что только около 12% «активных игроков» в Steam «регулярно используют» геймпады. Хотя это число кажется чрезвычайно низким, имейте в виду, что подавляющее большинство активных игроков в Steam на самом деле играют в игры, ориентированные на ПК, такие как Dota 2, Lost Ark и Baldur's Gate 3, а также соревновательные шутеры от первого лица, такие как Counter-Strike 2, PUBG и Apex Legends. В обоих случаях игроки с большей вероятностью будут использовать управление с помощью мыши и клавиатуры.

Также Valve отмечает, что для конкретных игр это число может быть значительно выше. Компания выделяет «популярные спортивные игры с мячом», а также «ролевые игры» как две категории игр, в которых большинство игроков используют контроллеры. Конечно, есть игры, в которые лучше играть на геймпаде благодаря возможности иметь больше элементов управления под рукой и улучшенному аналоговому движению.

Если вам интересно, почему кто-то все еще использует контроллер PlayStation вместо других устройств, есть множество причин. Возможно, у них есть консоль PlayStation, и они просто хотят использовать контроллер для игр. В качестве альтернативы, возможно, они захотят использовать уникальные функции DualShock или DualSense. 

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Другие изменения, внесенные в новую версию, включают в себя уведомление о том, когда разработчики рекомендуют использовать геймпад; кнопку быстрого доступа для настройки геймпада на страницах библиотеки игр; более четкое уведомление, когда для игры требуется геймпад; уведомление об использовании Steam Input.

#steam #valve #dualsense #dualshock
Источник: hothardware.com
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