ЕС проверит соцсеть X Илона Маска на предмет распространения дезинформации и запрещенного контента о конфликте на Ближнем Востоке

Европейская комиссия заявила в четверг, что начинает расследование в отношении социальной сети Илона Маска X, ранее называвшейся Twitter, чтобы определить, допустила ли она распространение дезинформации о конфликте на Ближнем Востоке.

Комиссия заявила, что направила X официальный запрос на информацию в рамках первой процедуры, запущенной в соответствии с новым Законом Брюсселя о европейских цифровых услугах (DSA). Это произошло через два дня после того, как оно направило письмо с предупреждением от комиссара внутреннего рынка Тьерри Бретона.

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В заявлении Комиссии говорится, что она реагирует на «полученные указания относительно предполагаемой передачи незаконного контента». Требование разъяснений представляет собой 40-страничный документ с множеством конкретных вопросов. У Twitter есть время для ответа до 18 октября, а для менее срочных аспектов спроса на информацию – до 31 октября.

X уже защищается от предыдущих заявлений Европейского Союза о том, что он не способен бороться с дезинформацией вокруг конфликта между Газой и Израилем.

Генеральный директор фирмы Линда Яккарино написала, что платформа, ранее называвшаяся Twitter, «предприняла действия по удалению или маркировке десятков тысяч фрагментов контента» и удалила сотни аккаунтов, связанных с боевой организацией Газы ХАМАС, которая напала на Израиль в субботу.

Она адресовала письмо, датированное средой, Бретону, который обменивался колкостями с Маском в социальных сетях после того, как обвинил платформу в разрешении распространения «насильственного и террористического контента».

Бретон отправил аналогичные письма тревоги Марку Цукербергу, руководителю Meta*, материнской компании Facebook, а в четверг TikTok и его генеральному директору Шу Цзы Чу.

В каждом случае Бретон давал платформам 24 часа, чтобы сообщить ему подробности того, что они делают для борьбы с «незаконным контентом и дезинформацией», которые, как сообщается, распространяются в сообщениях.

Бретон подчеркнул, что крупные онлайн-платформы теперь подпадают под действие Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), закона, принятого два месяца назад, который требует от них бороться с контентом, который считается незаконным в соответствии с законодательством ЕС или законами отдельных стран ЕС.

Нарушения DSA могут быть встречены обязательными мерами по прекращению такого контента или штрафами, которые могут достигать шести процентов от глобального оборота компании, или, возможно, даже шагами по запрету платформ-нарушителей в Европе.

Бретон разместил копии каждого из своих писем в своих аккаунтах на X и на конкуренте X по имени Bluesky.

X особенно находится под прицелом Брюсселя, потому что Маск, купивший Twitter за 44 миллиарда долларов в прошлом году, в попытке сэкономить деньги уничтожил его персонал, включая модераторов контента.

В ответном письме Яккарино Бретону, опубликованном генеральным директором в ее аккаунте X, говорится, что фирма удалила сообщения, которые содержали «яростные высказывания, манипулирование СМИ и графические медиа».

Она рассказала, что за первые четыре дня после вспышки насилия в Израиле к постам было добавлено более 700 заметок, и их просмотрели десятки миллионов раз.

В своем письме в TikTok Бретон подчеркнул, что его пользователи, в основном молодые люди, особенно уязвимы к фейковой и манипулируемой информации.

«Учитывая, что ваша платформа широко используется детьми и подростками, на вас лежит особая обязанность защищать их от насильственного контента, изображающего захват заложников, и других графических видеороликов, которые, как сообщается, широко распространяются на вашей платформе без соответствующих мер защиты», — сказал Бретон.

Обращаясь к Цукербергу, Бретон отметил, что Meta* предприняла некоторые усилия по модерации контента, но призвал его бдительно относиться к соблюдению требований DSA в свете текущего конфликта между Израилем и ХАМАС.

Представитель Meta* заявил в ответ, что компания быстро создала группы мониторинга с экспертами, говорящими на иврите и арабском языке, которые работали с проверяющими фактами, чтобы бороться с дезинформацией.

Представители AFP обнаружили в X, Facebook и TikTok несколько постов, распространяющих фальшивый документ Белого дома о выделении 8 миллиардов долларов на военную помощь Израилю.

А на некоторых платформах пользователи выдавали материалы из других конфликтов или даже из видеоигр за кадры из Израиля или Газы.

Недавно ЕС оценил X как худшую из всех крупных платформ для нелегального онлайн-контента на основе пилотного анализа, а Маск вышел из добровольного кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией.

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»