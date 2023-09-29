Согласно утечке, в разработке находятся как минимум четыре новых игровых монитора QD-OLED

В сеть просочилась дорожная карта MSI, касающаяся игровых мониторов. Если дорожная карта, предоставленная chi11eddogg, является подлинной, похоже, что MSI нацелена на выпуск мониторов QD-OLED. Игровые мониторы, упомянутые в утечке, оснащены большими, привлекательными панелями с высоким разрешением и высокой частотой обновления, что показывает, что MSI также заинтересована в продвижении подключения USB Type-C.

Судя по всему, все мониторы, упомянутые в утечке, оснащены панелями QD-OLED. Samsung — единственный известный производитель таких панелей: панели QD-OLED сочетают квантовые точки (QD) для ярких, насыщенных цветов с технологией OLED, обеспечивающей потрясающую контрастность, глубокий черный цвет и отличное время отклика.

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Согласно опубликованным данным, первым новым игровым монитором QD-OLED от MSI станет MSI MAG 341CQP. Это будет 34-дюймовый изогнутый монитор 1800R с разрешением UWQHD или 3440 x 1440 пикселей. MSI уже выпустила несколько 34-дюймовых изогнутых игровых мониторов UWQHD, но эта новая модель будет иметь преимущество за счет панели QD-OLED с максимальной частотой обновления 175 Гц. Ожидается, что этот монитор, являющийся частью серии MAG, будет охватывать основные игровые возможности, но при этом будет доступным по цене.

Если вы не знакомы с иерархией семейства игровых продуктов MSI, она выглядит следующим образом: MEG — MSI Enthusiast Gaming; MPG — MSI Performance Gaming; и MAG — MSI Arsenal Gaming.

Следующий игровой монитор от MSI, о котором идет речь, — MPG 491CQP. Ожидается, что он будет оснащен панелью QD-OLED с диагональю 49 дюймов и кривизной 1800R. Разрешение описано как DQHD и составляет 5120 x 1440 пикселей. Кажется, у него много общего с 49-дюймовым игровым монитором Odyssey OLED G9 DQHD от Samsung, но модель Samsung за 2200 долларов имеет более быстрое максимальное обновление с частотой 240 Гц, поэтому монитор MSI потенциально будет более дешевым вариантом.

Еще два игровых монитора MSI QD-OLED планируется выпустить в январе. Утечка указывает на то, что MPG 321UPX и MAG 271QPX с плоским экраном тоже не за горами. Согласно утечке, это 32-дюймовые мониторы UHD (4K) 240 Гц и 27-дюймовые QHD 360 Гц соответственно.

Что касается подключения USB Type-C, то оно немного сбивает с толку. Пока что «Type-C 15W» можно интерпретировать поддержку зарядки мощностью 15 Вт от портов USB Type-C. Между тем, «Type C 90W» предполагает подключение USB-C по одному кабелю с мощностью 90 Вт. Некоторые производители мониторов предлагают обе эти функции вместе в одном мониторе, поэтому немного странно видеть их в списке отдельно — но помните, что это утечка, поэтому ко всем характеристикам в любом случае следует относиться скептически.

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Уже скоро можно будет увидеть обзоры на MAG 341CQP, если предположить, что дата ноября 2023 года в дорожной карте верна. Остальные, скорее всего, появятся сразу в рамках волны запусков технологических продуктов, приуроченных к выставке CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января 2024 года в Лас-Вегасе.