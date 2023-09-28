Материнская плата предназначена для процессоров Intel Raptor Lake и Raptor Lake Refresh

Maxsun представила новую материнскую плату iCraft Z790 White. Материнская плата, построенная на чипсете Z790, подойдет для процессоров Intel Raptor Lake и будущих процессоров Raptor Lake Refresh.

iCraft Z790 White входит в флагманскую линейку Maxsun и имеет подсистему подачи питания, состоящую из 12+3+4-фазной схемы. Это не самая сложная конструкция, которую можно видеть, однако этого более чем достаточно для мощности до 400 Вт. Материнская плата питает процессор через два 8-контактных разъема EPS. Этого запаса достаточно, чтобы разогнать будущий Core i9-14900K до приемлемой частоты. Что касается компонентов, на материнской плате используются силовые каскады MP86945A, обеспечивающие ток 60 А на фазу, и ШИМ-контроллер MP2965 от Monolithic Power Systems (MPS). Мощный радиатор с никелированной тепловой трубкой диаметром 6 мм обеспечивает охлаждение области подсистемы подачи питания.

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iCraft Z790 White — материнская плата высокого класса, оснащенная всеми наворотами. Материнская плата имеет много RGB-подсветки и заднюю панель, обеспечивающую жесткость конструкции. Она также имеет типичные светодиодные индикаторы отладки, кнопки быстрого доступа для перезагрузки или выключения системы и т.д.

Материнская плата оснащена четырьмя слотами памяти DDR5, поддерживающими частоты DDR5-7600 и выше. На iCraft Z790 White имеется множество слотов M.2. Все четыре слота соответствуют спецификации PCIe 4.0 x4 с поддержкой накопителей NVMe. Однако только один из слотов M.2 совместим с SSD M.2 на базе SATA. Maxsun также оснастила iCraft Z790 White четырьмя портами SATA III с поддержкой массивов RAID 0, 1, 5 и 10.

Основной усиленный слот расширения работает на PCIe 5.0 x16 для подключения самых мощных видеокарт. Существуют и другие варианты расширения, которые включают в себя два слота PCIe x1, один слот PCIe x16 (ограниченный x4) и обычный слот PCIe x4. Если вы не планируете использовать дискретную графику, материнская плата имеет порт HDMI 1.4 и выход DisplayPort 1.4 для iGPU процессора.

Realtek RTL8125B обеспечивает 2,5-гигабитное соединение, а беспроводной модуль Intel обеспечивает соединение Wi-Fi 6. Maxsun выбрала аудиочип Realtek ALC897 для iCraft Z790 White с восемью позолоченными аудиоконденсаторами. Аудиозона отделена от остальной части печатной платы для предотвращения помех. Для подключения наушников или динамиков имеются пять аудиоразъемов 3,5 мм и один выходной разъем S/PDIF.

iCraft Z790 White оснащен четырьмя портами USB 2.0, четырьмя портами USB 3.2 и одним портом USB 3.2 Gen 2x2 Type-C на задней панели. Этих портов USB должно быть достаточно для обычного пользователя. Однако, если вам нужно больше, на материнской плате есть один разъем USB 3.2 Gen 2x2, один разъем USB 3.2 Gen 1 и два разъема USB 2.0.

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Maxsun планирует выпустить iCraft Z790 White в октябре. Материнская плата будет продаваться по цене 299,99 долларов.