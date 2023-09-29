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hilnur20012
Meta* внедрит ИИ в очки смешанной реальности
Технологический гигант внедряет искусственный интеллект в цифровых помощников и умные очки

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Руководитель Meta* Марк Цукерберг в среду заявил, что технологический гигант внедряет искусственный интеллект в цифровых помощников и умные очки, стремясь отыграть утраченные позиции в гонке ИИ. 

Цукерберг сделал заявление на конференции разработчиков Connect в штаб-квартире Meta* в Кремниевой долине, главном ежегодном мероприятии компании, посвященном продуктам. «Достижения в области искусственного интеллекта позволяют нам создавать разные приложения и персонажей, которые помогают нам достигать разных целей», — сказал Цукерберг, открывая собрание. «И умные очки в конечном итоге позволят нам объединить все это в стильный форм-фактор, который мы сможем носить».

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Умные очки — один из многих способов, с помощью которых технологические компании пытались выйти за рамки смартфона как удобного для пользователя устройства, но пока без особого успеха.

Умные очки Meta* Ray-Ban второго поколения, созданные в сотрудничестве с EssilorLuxottica, будут иметь стартовую цену в 299 долларов. Они поступят в продажу 17 октября. 

 «Умные очки — это идеальный форм-фактор, позволяющий помощникам искусственного интеллекта видеть то, что вы видите, и слышать то, что вы слышите». Meta* также представила 28 AI-персонажей, которым люди могут отправлять сообщения в WhatsApp, Messenger и Instagram, с «личностями», основанными на таких знаменитостях, как Снуп Догг, Пэрис Хилтон и MrBeast.

Цукерберг продемонстрировал взаимодействие с одним из таких ИИ со сцены в машинописном чате, пообещав, что новые боты вскоре будут озвучены.

«Это наша первая попытка обучить группу ИИ, что будет немного веселее», — сказал Цукерберг. «Но посмотрите, это ранние разработки, и у них все еще есть много ограничений, которые вы увидите, когда будете их использовать».

Это мероприятие стало первым очным мероприятием Connect с 2019 года, до пандемии, и объявления о генеративном искусственном интеллекте были широко ожидаемыми.

Meta* применяет гораздо более осторожный подход, чем ее конкуренты Microsoft, OpenAI и Google, к продвижению продуктов искусственного интеллекта, отдавая приоритет небольшим шагам и делая свои собственные модели доступными разработчикам и исследователям.

Meta* также представила последнюю версию своей гарнитуры виртуальной реальности Quest с более насыщенной графикой, улучшенным звуком и возможностью владельца видеть, что происходит вокруг, не снимая устройства, как показала демонстрация для AFP.

«Это изменит правила игры и значительно увеличит производительность этих гарнитур», — сказал Цукерберг разработчикам, собравшимся во дворе штаб-квартиры Meta*.

По данным Meta*, гарнитуры Quest 3 будут продаваться по цене от 499 долларов и выйдут 10 октября.

Это значительно дешевле, чем Apple Vision Pro, который будет стоить 3499 долларов, а появится лишь в начале следующего года и только в США.

«Quest 3 долгое время будет лучшим продуктом на рынке», — заявил технический директор Meta* Эндрю Босворт. Список игр для Quest 3 включал Assassin's Creed Nexus от Ubisoft, а также игру Roblox. «Meta* пытается донести до масс значительно обновленную версию (смешанной реальности)», — сказал главный аналитик Insider Intelligence Йори Вурмсер.

Крис Кокс пошутил журналистам, что его сестра жалуется, что ей часто приходится бить кулаками по мебели при использовании виртуальной реальности, и эта проблема исчезает, когда вместо этого оборудование цифровым образом дополняет реальный мир вокруг человека.

«Мы считаем, что смешанная реальность — это действительно большой шаг по сравнению с виртуальной реальностью, которая, по сути, является полностью закрытой», — сказал Кокс. «Это поможет сделать ее более полезной для большего числа людей».

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

#meta
Источник: techxplore.com
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