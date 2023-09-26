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hilnur20012
Ryzen 7 7840S 30 Вт демонстрирует впечатляющую производительность в ноутбуке Yoga 14s Ryzen Edition
Ноутбук с эксклюзивным чипом AMD Lenovo

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Китайский новостной сайт mydrivers.com недавно рассмотрел новый ноутбук Lenovo Yoga Air 14s 2023 Ryzen Edition с эксклюзивным процессором Lenovo AMD Ryzen 7 7840S. Это 8-ядерный/16-поточный чип Zen 4 с меньшим TDP — 30 Вт. Техническое издание сообщило, что 7840S с TDP 30 Вт работает очень хорошо, всего на 5% слабее гораздо более энергоемкого процессора AMD Ryzen 9 7940HS мощностью 45 Вт.

Ryzen 7 7840S и его младший брат Ryzen 5 7640S не являются традиционными процессорами AMD Ryzen, и их не следует путать с их аналогами серии HS. Что делает их особенными, так это то, что они оба созданы исключительно для Lenovo и не могут быть приобретены другими OEM-производителями (по крайней мере, сейчас). 

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По сравнению с серией AMD 7040HS, эти процессоры «7040S» требуют меньше энергии и выделяют меньше тепла, имея TDP 30 Вт по сравнению с настраиваемым TDP 35–45 Вт у 7040HS. В частности, 7840S оснащен восемью ядрами ЦП Zen 4 с тактовой частотой 3,30–5,10 ГГц, графикой Radeon 780M и эксклюзивным AI-чипом AMD Ryzen серии 7040 для аппаратного ускорения искусственного интеллекта.  

Остается загадкой, почему эти чипы являются эксклюзивными для Lenovo, но это не первый раз, когда мы видим эксклюзивные OEM-процессоры. MyDrivers протестировали ноутбук 7840S в ряде различных тестов, включая все Cinebenches, R15, R20 и R23, POV-Ray, X264, X265 и 3DMark.

В целом, 7840S показал невероятно хорошие результаты: его производительность всего на 5% ниже, чем у процессора AMD Ryzen 9 7940HS, который имеет более высокую тактовую частоту и TDP на 50% выше. Однако есть несколько рабочих нагрузок (x264 и x265), в которых разрыв был немного больше.

Отнеситесь к этим результатам с долей скептицизма, ноутбук протестирован только одним рецензентом. Но если тесты точны, 7840S — это процессор с очень низким энергопотреблением, который ведет себя аналогично чипу AMD Ryzen Z1.

Lenovo также не обманывает, предлагая мощное решение для охлаждения и очень тонкий корпус, Yoga 14s имеет очень тонкий корпус толщиной 13,9 мм, близкий к тому, что используется в большинстве других ультратонких ноутбуков. Помимо процессора, Yoga 14s Ryzen Edition включает в себя множество функций премиум-класса, в том числе 14,5-дюймовый экран с разрешением 2944x1840 пикселей и максимальной яркостью 600 нит, экран с переменной частотой обновления 90 Гц, поддержку Dolby Vision, поддержку Display HDR 500 и защиту Eyesafe 2.0.

Он также оснащен впечатляющей аудиосистемой с 6 динамиками и большой батареей емкостью 70 Втч, которая, по данным MyDrivers, обеспечивает более 14 часов автономной работы. В устройстве установлены 32 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5X 6400 МГц и твердотельный накопитель Samsung PCIe 4.0 PM9A1 емкостью 1 ТБ.

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Lenovo, по-видимому, создала один из самых желанных ноутбуков Ryzen на рынке. Он не только обладает множеством функций премиум-класса, но и эксклюзивным для Lenovo процессором Ryzen 7 7840S, который обладает впечатляющей производительностью в таком небольшом корпусе — достаточной производительностью, чтобы конкурировать со значительно более мощными процессорами AMD Ryzen 9.

#lenovo #ультрабук #ультрабуки
Источник: tomshardware.com
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