Линейка Ventus Essential от MSI в настоящее время состоит из GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4090

MSI представила свою новую серию видеокарт Ventus Essential, которая дополнит обычное семейство устройств Ventus компании. Новые видеокарты Ventus Essential будут иметь почти те же характеристики, что и обычные устройства серии Ventus, но, скорее всего, будут иметь другую спецификацию материалов (BOM), что позволит немного снизить затраты MSI.

Линейка Ventus Essential от MSI в настоящее время состоит из GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4090. Все устройства имеют те же частоты и систему охлаждения, что и стандартные карты Ventus, но Ventus Essential имеет два выхода DisplayPort и два выхода HDMI, тогда как обычные Ventus имеют три выхода DisplayPort и один выход HDMI.

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«Она имеет небольшие структурные улучшения по сравнению с Ventus, но в основном это тот же дизайн и характеристики», — написал Хасан Муджтаба из WccfTech. Отметим, что MSI официально не раскрывает никаких различий между своими видеокартами Ventus и Ventus Essential, поэтому попробуем немного порассуждать.

Выходы дисплея представляют собой интересное изменение. В настоящее время DisplayPort на картах серии RTX 40 остается в спецификации DP1.4a, которая имеет максимальную скорость передачи данных 25,92 Гбит/с с использованием кодирования 8b/10b. В то же время HDMI 2.1 обеспечивает скорость передачи данных до 42 Гбит/с с использованием кодирования 16b/18b. Это на 62% больше пропускной способности, что означает, что HDMI 2.1 может выводить до 8K 120 Гц с использованием DSC (сжатие потока изображения), а DP1.4a достигает максимального значения около 8K 72 Гц с использованием DSC. Но лицензия на HDMI обычно стоит дороже, чем на DisplayPort, что делает это конкретное изменение немного странным.

Помимо видеовыходов, современные видеокарты представляют собой очень сложные устройства, в которых используются сотни компонентов. Некоторые видеокарты, такие как серия Ventus от MSI, как правило, немного меняют спецификацию в течение времени, поскольку некоторые модели могут подешеветь, а другие – исчезнуть с рынка. Но, похоже, MSI хочет одновременно предлагать видеокарты серий Ventus и Ventus Essential, возможно, с немного отличающимися комплектациями и немного отличающимися спецификациями.

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Такой подход позволяет MSI гибко подходить к своим расходам и предлагать продукты серии GeForce RTX 40 по более конкурентоспособным ценам. Пока неизвестно, будут ли устройства Ventus Essential значительно дешевле, чем карты Ventus.