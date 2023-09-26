Intel фокусируется на улучшении графического процессора, искусственного интеллекта, а также энергоэффективности

В сети появились результаты новых Meteor Lake в Geekbench 6. Новые результаты тестов Meteor Lake были замечены резидентом Geekbench 6 @BenchLeaks на X. Он поделился новым списком, в котором представлен будущий процессор Intel Core Ultra 7 165H Meteor Lake, имеющий 16 ядер и 22 потока и максимальную тактовую частоту в режиме Turbo 5 ГГц.

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К сожалению, результаты чипов в одно- и многоядерных тестах Geekbench не впечатляют, как и в других утечках Meteor Lake, которые мы видели в прошлом. Ultra 7 165H был немного быстрее, чем Intel i7-13700H текущего поколения, но AMD Ryzen 7 7745HX смог превзойти его на несколько процентов.

В одноядерном тесте Core Ultra 7 165H набрал 2502 балла, а в многоядерном — 12 545 баллов. Для сравнения представлены усредненные результаты i7-13700H и Ryzen 7 7745HX, чтобы получить более понятную картину. Учитывая это, Core i7-13700H был на 9,1% медленнее в одноядерном тесте и на 17% медленнее в многоядерном тесте Geekbench 6. Так что прогресс, по крайней мере, есть.

Однако по сравнению с Ryzen 7 7745HX на базе AMD Zen 4 Ultra 7 165H показал худшую производительность. Чип AMD был на 6,4% и 3,2% быстрее соответственно в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6.

Производительность Core Ultra 7 165H в Geekbench 6 не очень-то и впечатляет, особенно учитывая тот факт, что процессор AMD текущего поколения для ноутбуков смог немного превзойти его. Core Ultra 7 1002H также показал неутешительные результаты с преимуществом по производительности всего 10% между ним и Core i7-13700H.

Эти ранние утечки тестов не удивительны по нескольким причинам. Во-первых, это ранние утечки: ноутбуки Meteor Lake официально не появятся до 14 декабря. Кроме того, Intel не сосредоточена исключительно на повышении производительности с помощью своих мобильных чипов следующего поколения. Вместо этого компания работает над повышением энергоэффективности и функциональности чипа — последнее состоит из более мощного встроенного графического процессора Arc-lite и интеграции чипа машинного обучения с аппаратным ускорением. Фактически энергоэффективные ядра архитектуры получают всего лишь 3% дополнительного IPC, а P-ядра — 0%.

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Хорошей новостью является то, что IPC не исключает потенциального улучшения тактовой частоты, поэтому Intel может увеличить тактовую частоту этих чипов, чтобы улучшить производительность Meteor Lake. Но, учитывая внимание Intel к эффективности и новым функциям, отсутствие прироста производительности процессора может быть вполне приемлемым, поскольку она работает над улучшением графики и возможностей искусственного интеллекта. Вероятно, мы не увидим каких-либо серьезных изменений в производительности после выпуска Meteor Lake.