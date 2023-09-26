ЕС назвал операционную систему Apple iOS, ее App Store и браузер Safari сервисами, которые должны соответствовать закону о конкуренции

Глава ЕС по цифровым технологиям Тьерри Бретон заявил во вторник генеральному директору Apple Тиму Куку, что производитель iPhone должен открыть свою продукцию для конкурентов в рамках жестких ограничений Брюсселя на технологических гигантов.

Ранее в этом месяце Европейский Союз обнародовал список цифровых гигантов, включая Apple, которым в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA) придется столкнуться с новыми правилами ведения бизнеса.

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В число других технологических компаний, вовлеченных в процесс, вошли владелец Facebook Meta и материнская компания TikTok ByteDance. Ранее Apple раскритиковала DMA, заявив, что она представляет угрозу конфиденциальности пользователей. Кук находился в Брюсселе, чтобы встретиться с Бретоном и исполняющим обязанности комиссара по вопросам конкуренции Дидье Рейндерсом.

Бретон сообщил, что они провели «конструктивное обсуждение плана Apple по соблюдению требований» для DMA. Apple не стала комментировать визит Кука.

Однако ЕС выиграл предыдущий спор с Apple, вынудив компанию 12 сентября представить новую линейку iPhone с универсальным зарядным устройством USB Type-C. Правила Брюсселя требуют, чтобы все телефоны и другие небольшие устройства были совместимы с зарядными кабелями USB-C с конца следующего года.

Бретон показал Куку свой «музей» с несколькими зарядными кабелями в видеоролике, опубликованном в социальных сетях после того, как в своем заявлении назвал «беспорядок в кабелях» «предметом прошлого».

6 сентября ЕС назвал операционную систему Apple iOS, ее App Store и браузер Safari сервисами, которые должны соответствовать DMA. Брюссель также изучает возможность включения iMessage в этот список.

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Вскоре после объявления Apple заявила, что очень обеспокоена рисками конфиденциальности и безопасности данных, и пообещала сосредоточиться на том, как смягчить последствия.