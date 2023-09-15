Видеокарта предназначена для компактных ПК

ASRock незаметно начала предлагать низкопрофильную видеокарту Intel Arc A310, предназначенную в основном для сборки, обновления или ремонта компактных ПК, которым требуется базовая графика и достойные возможности воспроизведения видео, таких как офисные настольные компьютеры или ПК для домашнего кинотеатра. Устройство вряд ли сможет нормально запускать требовательные игры и вряд ли войдет в ряды топовых игровых видеокарт, но будет работать практически со всеми существующими настольными системами.

Видеокарта ASRock Intel Arc A310 Low Profile 4 ГБ оснащена графическим процессором Intel ACM-G11 с 6 ядрами Xe (768 потоковых процессоров с частотой 2,0 ГГц) и имеет 4 ГБ памяти GDDR6, использующей 64-битный интерфейс. Хотя эта карта оснащена урезанной версией графического процессора ACM-G11, которая имеет более низкую производительность в играх (что делает ее видеокартой бюджетного класса), она по-прежнему обладает возможностями обработки мультимедиа мирового класса с аппаратным кодированием/декодированием для популярных форматов, таких как AV1, H.264, H.265 и VP9.

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Что касается выходов дисплея, низкопрофильная видеокарта ASRock Arc A310 имеет один DisplayPort 2.0 с DSC и один HDMI 2.0b. Нет никаких упоминаний о том, что DP поддерживает технологию многопотоковой передачи данных (MST), поэтому вполне вероятно, что карта может поддерживать только два дисплея одновременно.

Что касается системы охлаждения, то здесь установлен двухслотовый кулер с двумя вентиляторами, что, откровенно говоря, перебор для графического адаптера, потребляющего максимум 75 Вт. Между тем, похоже, что ASRock повторно использует и кулер, и печатную плату своей недавно выпущенной низкопрофильной видеокарты Arc A380. Это, безусловно, ограничивает совместимость с самыми компактными ПК, но и сокращает затраты. ASRock пока не указала цену на новинку.