Введение беспилотных летательных такси должно решить проблему с пробками

Воздушное такси пролетело над Иерусалимом в среду в рамках израильского эксперимента по созданию сети дронов для оказания транспортных услуг и уменьшения пробок на дорогах.

Самолет, произведенный китайской компанией, на несколько минут вылетел из помещений городской больницы «Хадасса» с двумя пустыми пассажирскими сиденьями. По словам организаторов выставки, автономный летательный аппарат с электроприводом и пропеллерами способен летать на расстояние более 35 километров (более 20 миль).

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«То, что вы видите здесь, — это воздушное такси, которое в будущем сможет перевозить людей с места на место», — сказала Даниэлла Партем, старший директор Израильского управления инноваций.

С 2019 года Израиль участвует в программе, известной как Израильская национальная инициатива по дронам, целью которой является создание воздушных такси для перевозки пассажиров и грузов в попытке облегчить постоянные проблемы с дорожным движением.

Израиль провел более 20 000 испытательных полетов дронов разных размеров, но эксперимент в среду стал первым, о котором рассказали средства массовой информации.

Программа дронов, которая предусматривает инвестиции в размере 60 миллионов израильских шекелей (16 миллионов долларов США), поддерживается несколькими государственными и частными компаниями.

Несколько операторов смогут летать из одного и того же места одновременно, сообщила журналистам Партем. «Итак, если вы хотите одновременно управлять медицинским дроном и доставлять еду, вы сможете это сделать». По ее словам, «это также поможет создать экономически жизнеспособный рынок». Партем отметила, что с начала испытаний зафиксировано менее одного несчастного случая на 2000 полетов.

«Первая задача для меня — это безопасность», — сказала Либби Бахат из Управления гражданской авиации Израиля. «Безопасность людей на земле, а в будущем... людей на самолетах», – сказала он, добавив, что параметры безопасности должны учитывать дороги, здания и железные дороги.

По словам организаторов, после полного развития сеть будет полезна, в частности, для транспортировки медикаментов. Так, например, в ходе некоторых тестовых полетов в больницу были доставлены образцы крови. Бахат сказала, что стоимость таких рейсов сложно оценить. Для дронов будет относительно дорого доставлять «тарелку суши за 5 долларов».

Другие страны также провели испытательные полеты воздушных такси. Франция проводила аналогичные эксперименты в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.