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Повсеместное распространение беспилотных автомобилей откладывается
«К концу десятилетия мы хотим добиться возможности ездить по автомагистралям со скоростью 130 километров в час», — сообщил агентству Франс Пресс представитель Mercedes

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В Мюнхене, где на этой неделе проходит автосалон IAA, провели интерактивный опрос на улице.  Подавляющее число прохожих ответили «да» на вопрос, поедут ли они на беспилотном такси от вокзала до фестиваля Октоберфест.

Но хотя количество положительных ответов не свидетельствует о недостатке энтузиазма, эксперты говорят, что давно обещанное будущее беспилотных автомобилей еще далеко.

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«Пять лет назад мы думали, что к 2025 году мы будем иметь значительную автономность во многих транспортных средствах, но это не так», — сказал Кристоф Офрер, главный технический директор производителя автозапчастей Forvia.

Сбои в автомобильной промышленности, связанные с пандемией, переход к инвестициям в электрификацию и явная сложность технологии — все это способствовало тому, что революция в области автономного вождения застряла в медленном движении.

«Теперь мы более склонны утверждать, что это произойдет к 2030 году», — сказал Офрере агентству Франс Пресс.

Немецкий производитель автомобилей класса люкс Mercedes-Benz получил международное одобрение на свою систему автономного вождения «третьего уровня» в соответствии со стандартами ООН. Третий уровень позволяет осуществлять автономное вождение в определенных условиях, таких как интенсивное движение или скорость на автомагистрали до 60 километров в час. Водитель может отвести взгляд от дороги, но должен быть готов вмешаться в случае необходимости. Система доступна в качестве опции на флагманском Mercedes S-Class, цена которого очень высока.

Honda получила первое в мире разрешение на продажу беспилотных автомобилей третьего уровня в Японии в 2021 году.

Но подавляющее большинство сегодняшних коммерчески доступных автомобилей в лучшем случае оснащены частичной автоматизацией «второго уровня». Сюда входит знаменитый «автопилот» Tesla и такие функции, как адаптивный круиз-контроль или автоматическая парковка, при этом водитель всегда остается начеку.

Но беспилотное «роботакси», о котором говорится в мюнхенском исследовании, остается футуристической мечтой в большинстве городов, поскольку Европа отстает от США и Китая в опробовании таких услуг в реальных условиях.

Автомобили «четвёртого уровня», как и роботизированные такси от Waymo или Cruise, используемые в Сан-Франциско, могут работать без вмешательства человека в отведенных для этого зонах.

По словам Кристофа Перийя, генерального директора французского поставщика автомобилей Valeo, неравномерное размещение в Европе было связано не с правилами или технологическими проблемами, а, скорее, с вопросом финансирования, которое было труднее найти на континенте.

Тем не менее «автономные транспортные средства прогрессируют год за годом», — сказал Перийя в IAA.

Профессор Лутц Экстайн из RWTH Ахенского университета согласился с этим, заявив, что на горизонте «значительные достижения».

Ожидается, что так называемые системы уровня 2+, которые также контролируют внимательность и утомляемость водителя. «Они получат более широкое распространение», – сказал он, прогнозируя, что количество систем третьего уровня на рынке также увеличится.

«К концу десятилетия мы хотим добиться возможности ездить по автомагистралям со скоростью 130 километров в час», — сообщил агентству Франс Пресс представитель Mercedes.

Компания намерена к тому же сроку предложить высокоавтоматизированное вождение четвертого уровня. «Идея состоит в том, чтобы действовать шаг за шагом», — подтвердил технический директор Forvia Ауфрере.

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Источник: techxplore.com
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