Акции Apple упали на фоне сообщений о запрете использования iPhone для китайских государственных служащих

Apple потеряла около 200 миллиардов долларов рыночной капитализации за несколько дней из-за роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Акции Apple упали на 3% в четверг и более чем на 5% за неделю на фоне сообщений о запрете использования iPhone для китайских государственных служащих, продиктованном Пекином.

Впервые о запрете сообщила газета Wall Street Journal, которая со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Китай приказывает чиновникам центральных правительственных учреждений не использовать iPhone или телефоны других иностранных брендов. Financial Times процитировала шесть неназванных источников в правительственных учреждениях и государственных компаниях, в том числе в компании, занимающейся ядерными технологиями, и в здравоохранении, заявив, что им приказали прекратить пользоваться телефонами Apple. Запрет расширяет ранее существовавшие ограничения на использование iPhone для работы, сообщают СМИ.

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«Пекин стремится снизить свою зависимость от американских технологий, но этот (запрет) действует как серьезное препятствие для Apple, поскольку Китай является ее крупнейшим международным рынком и на него приходится около 20% ее доходов», — сказала Виктория Шолар, глава отдела инвестиций interactive investor, британской инвестиционной платформы. Пока Apple не ответила на запрос о комментариях.

Когда на ежедневном брифинге в Пекине представителя МИД Китая Мао Нина спросили о запрете, он не стал давать прямых комментариев, заявив лишь, что «товары и услуги из любой страны могут поступать на китайский рынок при условии, что они соответствуют китайским законам и нормативно-правовым актам».

Напряженность в отношениях между США и Китаем растет. В начале прошлого месяца президент Джо Байден подписал указ о введении ограничений и правил в отношении инвестиций США в высокие технологии в Китае, что отражает усиление конкуренции между двумя крупнейшими экономиками мира.

Представители Белого дома заявили, что Байден, отбывший в четверг вечером в Нью-Дели, воспользуется ежегодным саммитом G20 как возможностью для США выдвинуть на первый план предложение для развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода, которое увеличит кредитные возможности Всемирного банка и Международного валютного фонда примерно на 200 миллиардов долларов.

Байден стремится доказать, что Соединенные Штаты и их союзники-единомышленники являются лучшими партнерами в области экономики и безопасности, чем Китай.

Упоминаемый запрет на iPhone произошел в неудачное время для Apple, которая готовится к выпуску своего нового продукта в следующий вторник 12 сентября, когда ожидается презентация нового смартфона — iPhone 15.

На YouTube был размещен тизер прямой трансляции мероприятия, получивший название «Wonderlust», однако пока без каких-либо подробностей. Ходят слухи о том, что iPhone ждут большие изменения, в том числе переход с разъема Lightning от Apple на разъем USB-C, который конкуренты начинают использовать, отчасти в ответ на мандат Европейского Союза.

Apple также сталкивается с угрозой со стороны китайского технологического гиганта Huawei, который недавно выпустил свой новый флагманский смартфон Mate 60 Pro.

Сообщается, что телефон обладает достаточной мощностью, чтобы конкурировать с iPhone, и активно продается в Китае. Компания Huawei не особо распространялась об этом устройстве. Однако его возможности вызывают опасения, что Китаю удалось обойти ограничения США в отношении Huawei, которые мешают ему приобретать высокотехнологичные компоненты, такие, как передовые процессорные чипы, которые фактически нанесли ущерб его бизнесу по производству смартфонов.