Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Китайские экспортные ограничения привели к 50% росту цены на галлий
Ограничения были введены 1 августа. На Китай приходится 80% мировой добычи галлия.

реклама

Сообщается, что цены на галлий выросли на 50% только за последние двадцать дней после введения 1 августа в Китае ограничений на экспорт редкого металла. Жизненно важный, но относительно недостаточно представленный материал, используемый в производстве микросхем (особенно при взаимодействии с арсенидом галлия [GaA] и нитридом галлия [GaN]), производство галлия (как и многих других редкоземельных металлов) находится в основном в руках Китая. На страну приходится до 80% мирового производства, что делает ее главным кандидатом на роль рычага в глобальном экономическом противостоянии между США и Поднебесной.

Как сообщает Bloomberg, повышение цен означает, что галлий сейчас находится на 10-месячном максимуме в 400 долларов за килограмм, что оказывает более сильное давление на производителей микросхем и компании, которые зависят от материала для высокопроизводительных полупроводниковых конструкций. В перспективе металлический кремний высокой чистоты (Si) в настоящее время продается в среднем по цене 2000 долларов за метрическую тонну, что означает, что килограмм обходится производителям микросхем всего в 2 доллара.

реклама

Во всем мире предприятия по переработке галлия в основном расположены в Китае и Японии. Единственный завод также существует в Европе, но, как и ожидалось, этого недостаточно для удовлетворения потребностей континента, не говоря уже об альтернативном источнике для глобализированного (но ограниченного) рынка. Поэтому страны, не являющиеся производителями, должны импортировать либо основной металл, либо уже обработанные пластины из арсенида галлия.

Тем не менее из-за ограничений, введенных Китаем, американские компании, желающие импортировать металл, должны пройти регистрацию в Министерстве торговли Китая. Хотя это относительно распространенное требование, тот факт, что компании могли подавать заявки на получение лицензии только с 1 августа (в тот же день, когда вступили в силу экспортные ограничения), создает определенную проблему. Добавьте к этому тот факт, что получение лицензии может занять до 45 дней и что Китай объявил об ограничениях, когда компаниям оставалось всего месяц на адаптацию (в начале июля).

Из-за его относительно экзотического использования в электронике и полупроводниках сокращение предложения галлия непропорционально влияет на возможности США по производству микросхем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #чипы #микросхемы #чип #микросхема #чиповые войны
Источник: tomshardware.com
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Боррель назвал Россию экономическим карликом с атомной бомбой
С начала 2023 года в Россию ввезли 405 000 автомобилей из Китая – в 5.7 раза больше, чем годом ранее
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
5
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
22
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
18
Мали и Буркина-Фасо отправили в Нигер штурмовик Super Tucano для противостояния войскам Сообщества
+
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
1
Intel Arc A770 догоняет RTX 4060 Ti по скорости генерации в форке Stable Diffusion web UI с OpenVINO
+
Ryzen Threadripper PRO 7955WX появился в Geekbench c 16 ядрами
+
"Панцирь" может получить вместо 12-ти базовых реактивных снарядов 9M335 - 48 мини-ракет против БЛА
2
Стало известно, сколько места на диске будет занимать Starfield
2
Британский производитель «американских» систем РЭБ выкупил Ball Aerospace за 5,6 миллиарда долларов
+
ЕС решил отказаться от использования грузовиков, но потепление заставило вернуться к "плохим" авто
+
Honda Electric Vision Design показала изображения будущего преемника NSX - характеристики неизвестны
+
В Чехии допустили передачу Украине списанных вертолётов Ми-24
+
Стоимость видеокарт продолжает уверенно снижаться — высокий FPS в играх становится еще доступнее
8
Российский «Аллигатор» был сбит у Работино – пилот вертолёта эвакуирован с помощью Ми-8 (видео)
4
Россия представила новейший легкобронированный вездеход на форуме Армия-2023
3
СБУ расследует факт поставки бракованных снарядов для ВСУ
1
Бывший главком ВС США в Европе Бен Ходжес: "Вагнер" будет разгромлен, если вторгнется в Польшу
6
На форуме «Армия-2023» впервые показали модернизированный многоцелевой истребитель Су-30СМ2
+
Банк БРИКС успешно выпустил свои дебютные облигации на профильном рынке Южной Африки
+

Популярные статьи

Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"
11
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
36
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
22
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
57
Vanquish: скорострельный шутер от Синдзи Миками
2
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
12
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
17
PGML "Raptor": как иорданцы улучшили самый совершенный гранатомёт в своём арсенале
+
Коротко о GPU Busy — новой метрике игровой производительности
6
О противостоянии двух империи, над которыми никогда не заходит Солнце - Испании и Великобритании
3

Сейчас обсуждают

Олег Ст
14:08
укро бот вы продолжай унитазы чистить, не отвлекайся.
Российская исследовательская станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью Луны
usr721
14:08
Была вера в светлое, в том числе будущее и соответствующее поведение, образ жизни. Во что и кого верят сейчас, можно увидеть хотя бы по здешним коментам.
25% взрослых в РФ не имеют детей — в причинах указываются недостаточные доходы и отсутствие жилья
Саша
14:08
С озона все новое за 50к с гарантией кроме вк, но она тоже новая с отзывами у известного продавца. И еще денег на монитор останется, как раз в 60к
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
Олег Ст
14:06
соросята и лгбтшники сегодня ваш день..
Российская исследовательская станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью Луны
Вячеслав Морозов
14:04
Странно, а почему люди пьют воду. Давайте только энергетики и соки пить. А почему до сих пор гвоздями в строительстве пользуются???
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Олег Ст
14:03
Нефиг было торопится!! Надо было брать пример у индусов, неспеша сокращать радиус орбиты над Луной!!
Луна-25 потерпела крушение на поверхности Луны
CrCoNi
14:03
такая судьба ждёт любое взлетающее недоразумение укровермахта
Украинские самолёты не успев взлететь, тут же попадают "на прицел" ракет ВС РФ - пожаловались в ВСУ
CrCoNi
14:00
походу пиндосята из за зависти уничтожили
Российская исследовательская станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью Луны
usr721
13:58
Ага, 1-ая армия мира такой же миф, каким оказалась и 2-ая? Неуважаемому Ритеру, либимцу РашаТудей, конечно виднее боевая обстановка со своего дивана.
Скотт Риттер: США дают ВСУ "100% мусор", поскольку боятся развеять миф о могуществе НАТО
Johan_888
13:58
Нато сливает хлам хохлам в кредит, за который те потом будут платить вечность.
Скотт Риттер: США дают ВСУ "100% мусор", поскольку боятся развеять миф о могуществе НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем