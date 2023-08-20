Ограничения были введены 1 августа. На Китай приходится 80% мировой добычи галлия.

Сообщается, что цены на галлий выросли на 50% только за последние двадцать дней после введения 1 августа в Китае ограничений на экспорт редкого металла. Жизненно важный, но относительно недостаточно представленный материал, используемый в производстве микросхем (особенно при взаимодействии с арсенидом галлия [GaA] и нитридом галлия [GaN]), производство галлия (как и многих других редкоземельных металлов) находится в основном в руках Китая. На страну приходится до 80% мирового производства, что делает ее главным кандидатом на роль рычага в глобальном экономическом противостоянии между США и Поднебесной.

Как сообщает Bloomberg, повышение цен означает, что галлий сейчас находится на 10-месячном максимуме в 400 долларов за килограмм, что оказывает более сильное давление на производителей микросхем и компании, которые зависят от материала для высокопроизводительных полупроводниковых конструкций. В перспективе металлический кремний высокой чистоты (Si) в настоящее время продается в среднем по цене 2000 долларов за метрическую тонну, что означает, что килограмм обходится производителям микросхем всего в 2 доллара.

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Во всем мире предприятия по переработке галлия в основном расположены в Китае и Японии. Единственный завод также существует в Европе, но, как и ожидалось, этого недостаточно для удовлетворения потребностей континента, не говоря уже об альтернативном источнике для глобализированного (но ограниченного) рынка. Поэтому страны, не являющиеся производителями, должны импортировать либо основной металл, либо уже обработанные пластины из арсенида галлия.

Тем не менее из-за ограничений, введенных Китаем, американские компании, желающие импортировать металл, должны пройти регистрацию в Министерстве торговли Китая. Хотя это относительно распространенное требование, тот факт, что компании могли подавать заявки на получение лицензии только с 1 августа (в тот же день, когда вступили в силу экспортные ограничения), создает определенную проблему. Добавьте к этому тот факт, что получение лицензии может занять до 45 дней и что Китай объявил об ограничениях, когда компаниям оставалось всего месяц на адаптацию (в начале июля).

Из-за его относительно экзотического использования в электронике и полупроводниках сокращение предложения галлия непропорционально влияет на возможности США по производству микросхем.