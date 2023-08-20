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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Baikal Electronics намерена производить ASIC для ИИ
Байкал собирает команду разработчиков AI ASIC

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Baikal Electronics, российский разработчик процессоров и SoC, готовится к разработке процессоров ИИ для удовлетворения потребностей страны в приложениях искусственного интеллекта. По оценкам бывшего сотрудника МЦСТ, еще одного российского разработчика процессоров, проект рассчитан на три года и может стоить 2 миллиарда рублей (21,25 миллиона долларов).

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Новое подразделение будет заниматься исключительно созданием специализированных интегральных схем (ASIC) для приложений искусственного интеллекта. Высокопоставленный руководитель компании не упомянул, будет ли ее ASIC предназначена для обучения или логического вывода или будет оптимизирована для выполнения обоих типов рабочих нагрузок, таких как высокопроизводительные графические процессоры Nvidia. Фактически, такие конкретные аспекты, как график проекта, финансовые обязательства и сложные детали разработки чипа, остаются конфиденциальными.

Что касается оборудования, используемого для обучения и вывода ИИ, Nvidia лидирует на рынке и эффективно монополизирует определенные сегменты аппаратных решений ИИ. Между тем, экспорт высококлассных продуктов Nvidia, таких, как A100 и H100, в Китай и Россию запрещен экспортными правилами США. 

Хотя Nvidia разработала урезанные версии своих вычислительных графических процессоров A800 и H800 для Китая, они остаются недоступны для российских клиентов.

Руководство компании Байкал считает, что это даст им шанс удовлетворить потребности России в оборудовании для искусственного интеллекта в ближайшие годы. Что неясно, так это то, где Байкал планирует производить свои чипы ИИ. Тайвань ограничивает поставки передовых процессоров в Россию и Беларусь, поэтому TSMC и UMC можно исключить из списка потенциальных производителей. Американские компании Intel и GlobalFoundries также маловероятны из-за санкций США и Европы против России. Теоретически китайская компания SMIC может производить определенные микросхемы для Байкала, но может отклонять такие заказы, опасаясь дальнейшего контроля со стороны правительства США.

Amazon Web Services и Google также имеют собственные процессоры искусственного интеллекта для обучения и логического вывода, и они доступны в облаке. Между тем, неясно, используют ли российские компании эти облачные сервисы ИИ.

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#nvidia #asic #байкал #baikal #baikal electronics
Источник: tomshardware.com
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