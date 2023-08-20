Согласно слухам, видеокарта будет по цене как GeForce RTX 4060, а по производительности как GeForce RTX 4060 Ti

Согласно последним слухам из Китая, AMD готовит Radeon RX 6750 GRE с ценой GeForce RTX 4060 и производительностью GeForce RTX 4060 Ti. Radeon RX 7900 GRE была лишь верхушкой айсберга для серии видеокарт AMD Green Rabbit Edition (GRE). По словам одного пользователя Weibo, AMD якобы готовится к выпуску еще одной видеокарты GRE, за исключением того, что на этот раз производитель чипов позаимствовал SKU RDNA 2, а не использовал один из своих последних чипов RDNA 3. Слухи указывают на Radeon RX 6750 GRE, которая может быть улучшенной версией существующей Radeon RX 6750 XT.

Глава Yeston (популярный производитель, практически не присутствующий за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона) якобы подтвердил догадки блогера по поводу выпуска Radeon RX 6750 GRE. Сообщается, что во время их разговора Yeston был единственным авторизованным AIB-партнером AMD для производства Radeon RX 6750 GRE. Он не раскрыл спецификации Radeon RX 6750 GRE. Пока что единственная информация на данный момент заключается в том, что видеокарта RDNA 2 обеспечивает производительность, аналогичную GeForce RTX 4060 Ti от Nvidia, которая продается по цене 399 долларов. Тем не менее блогер из Weibo утверждает, что Radeon RX 6750 GRE будет иметь ту же рекомендованную розничную цену в 299 долларов, что и GeForce RTX 4060.

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Radeon RX 6750 XT уже использует полноценный графический процессор Navi 22, который имеет 2560 потоковых процессоров (SP). Предполагая, что Radeon RX 6750 GRE является модернизированным вариантом Radeon RX 6750 XT, вероятно, она будет иметь более высокие тактовые частоты либо же будет использоваться другой чип, такой как Navi 21, чтобы получить больше SP. Согласно одной из теорий, AMD может использовать дефектные чипы Navi 21, которые не соответствуют требованиям Radeon RX 6800 или Radeon RX 6800 XT, сохраняя при этом то же количество SP, что и Radeon RX 6750 XT, но обновляя подсистему памяти.

Пока сложно предположить, по какому пути пойдет AMD. С Radeon RX 7900 GRE SKU на базе Navi 31 по сути представлял собой Radeon RX 7900 XT с более низкими характеристиками с меньшим количеством SP и памяти, более низкими тактовыми частотами и с уменьшенной шиной памяти. Дело в том, что Radeon RX 6750 XT уже является моделью Navi 21 самого высокого уровня. Снижение характеристик для Radeon RX 6750 GRE лишило бы ее возможности конкурировать с GeForce RTX 4060 Ti.

Radeon RX 7900 GRE доступна только в розницу в Китае. Тем не менее видеокарта доступна за пределами китайского рынка в готовых системах. Возможно, Radeon RX 6750 GRE может пойти по тому же пути. Когда выйдет Radeon RX 6750 GRE, пока неизвестно. AMD анонсирует новые видеокарты серии Radeon RX 7000 на выставке Gamescom 2023 с 23 по 27 августа.