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Неисправности SSD SanDisk Extreme Pro привели к коллективному иску против WD
Компании Western Digital грозит коллективный иск из-за отказа SSD SanDisk Extreme Pro

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Western Digital грозит коллективный иск в связи с отказами твердотельных накопителей SanDisk Extreme Pro и последующей потерей пользовательских данных. Пострадавшие требуют более 5 000 000 долларов плюс проценты, сборы и издержки, сообщает the Register. Истцом назван житель Калифорнии Натан Крам.

В мае появились сообщения о внезапных отказах портативных твердотельных накопителей SanDisk Extreme. Множество клиентов сообщали о проблемах с потерей данных, связанных с использованием ими этого конкретного семейства внешних твердотельных накопителей, в социальных сетях и на форумах SanDisk. Наиболее распространенным признаком того, что что-то пошло не так и что на ваш SSD повлияла проблема потери данных, было то, что при подключении вы получили сообщение о том, что «Подключенный диск не читается этим компьютером». К маю WD/SanDisk признали, что им известно о проблемах с их внешними твердотельными накопителями, и пообещали, что обновление прошивки появится «в ближайшее время».

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WD, похоже, ограничил свои допуски в отношении отказавших дисков. В предыдущих отчетах отмечалось, что гигант хранения данных намеревался предоставить обновления прошивки для портативных твердотельных накопителей SanDisk Extreme и/или Extreme Pro емкостью 4 ТБ (SDSSDE61-4T00 и SDSSDE81-4T00 соответственно). Тем не менее поступало много комментариев от людей с одним из этих дисков другой емкости (они также доступны в 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ), борющихся с теми же проблемами внезапной потери данных. Ни о каком возмещении средств речи не шло.

Отсутствие возмещения или упоминание об исправлениях других накопителей емкости могло подтолкнуть истца к возбуждению судебного иска. Крам говорит, что купил модель SanDisk Extreme Pro емкостью 2 ТБ за 179,99 долларов 19 мая 2023 года на Amazon.com. После того, как диск вышел из строя и Крам сохранил на нем потерянные данные, он говорит, что потратил деньги на услуги по восстановлению данных и на покупку внешнего жесткого диска на замену. Конечно, решение таких вопросов также требует значительного количества личного времени и энергии. Что еще хуже, Крам говорит, что «не может вернуть его [SSD] для полного возмещения», и он «больше не может доверять диску, поэтому он бесполезен для него».

Это не очень хорошо, поскольку SanDisk Extreme Pro 2 ТБ рекламируется как «достаточно надежный» и «прочное, надежное решение для хранения», предназначенное для фотографов, видеооператоров и других творческих профессионалов и любителей. Более того, несмотря на заявления WD о безопасности данных, истец утверждает, что имел место известный «скрытый дефект в производстве и/или конструкции». Помимо жалобы на вводящую в заблуждение рекламу, истец заявляет о нарушении договора и нарушении закона о защите прав потребителей.

Коллективный иск, опубликованный Окружным судом Соединенных Штатов Северного округа Калифорнии, округ Сан-Хосе, также содержит некоторую информацию об опыте клиентов SanDisk Extreme (Pro). В нем говорится, что обновления встроенного ПО, предназначенные для исправления/предотвращения проблем с потерей данных, были «ненадежными», и что сменные диски, отправленные клиентам, страдают от того же дефекта.

Согласно заявке, членами иска являются «все лица в Соединенных Штатах, которые приобрели портативный твердотельный жесткий диск SanDisk Extreme Pro SSD, включая модели SanDisk Extreme Pro, Extreme Portable, Extreme Pro Portable и WD MyPassport SSD, в розницу как минимум с января 2023 года». Есть несколько исключений, например, сотрудники WD/SanDisk и реселлеры. Предполагается, что будут включены «десятки, если не сотни тысяч человек».

На страницах справки WD по-прежнему утверждается, что выпущенные обновления прошивки устраняют проблему, из-за которой диски теряют данные. В нем говорится, что проблема с прошивкой теперь решена производителем, и в настоящее время поставляемые продукты не затрагиваются (см. Раздел часто задаваемых вопросов на связанной странице).

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#ssd #western digital #sandisk
Источник: tomshardware.com
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