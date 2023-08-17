Слоты M.2 можно использовать не только для карт Wi-Fi и твердотельных накопителей

Производитель карт захвата Magewell представил две новые высокопроизводительные карты захвата 4K в весьма необычном форм-факторе M.2. Новые карты известны как Eco Capture HDMI 4K Plus M.2 и Eco Capture 12G SDI 4K Plus M.2. Как следует из названий, одна модель предназначена для работы с разъемами HDMI, а другая предназначена для работы с портами SDI, которые являются видеоразъемами, используемыми в индустрии профессионального видеопроизводства.

Карты захвата формата M.2 — вещь довольно редкая, но ультракомпактный форм-фактор имеет много преимуществ. Одним из самых больших преимуществ является интеграция с более новыми материнскими платами, которые жертвуют большей частью своих меньших слотов PCIe x8, x4 и x1 для слотов M.2. В этих случаях наличие карты захвата M.2 вместо традиционной карты PCIe половинной или полной высоты может быть действительно эффективным, особенно если система уже использует оставшиеся один или два стандартных слота PCIe для видеоадаптеров, звуковых и/или сетевых карт.

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Другое использование — материнские платы Mini-ITX, у которых еще меньше слотов PCIe, чем у материнских плат ATX и micro-ATX. В тех случаях, когда используется основной и единственный слот PCIe x16, M.2 — единственный способ добавить в систему дополнительные устройства PCIe. Многие платы Mini-ITX также имеют более одного слота M.2, что позволит пользователям создавать полноценную систему Mini-ITX, не жертвуя хранилищем M.2.

С помощью этих карт захвата стримеры и создатели видеоконтента могут перенаправить все свои операции по кодированию и обработке видео на карту захвата. Это снимает нагрузку с ЦП и ГП, освобождая ресурсы и улучшая качество изображения в некоторых случаях (в зависимости от того, насколько медленным или старым является ЦП или ГП). Большинство людей сочтут, что встроенные кодировщики, имеющиеся в лучших графических процессорах и лучших процессорах, более чем достаточны. Тем не менее выделенная карта захвата может оказаться полезной для высокотребовательных установок, требующих большей вычислительной мощности, чем может обеспечить встроенный кодировщик CPU/GPU.

Сами карты M.2 имеют форм-фактор 22 x 80 мм, аналогичный твердотельным накопителям M.2 размером 2280. Обе карты поставляются с зеленой печатной платой и имеют большую черную систему охлаждения сверху, а очень маленький вентилятор активно охлаждает чип кодирования под ним. Поскольку в стандарте M.2 нет внешних портов, карты необходимо использовать со специальным адаптером, который подключает карту к полноразмерному разъему HDMI или SDI.

По словам Мэйджвелла, эти две новые карты предлагают вдвое большую частоту кадров, чем их предыдущие версии, обеспечивая воспроизведение со скоростью 60 кадров в секунду при разрешении до 4096x2160 (т. е. разрешение 4K). Обе карты совместимы с операционными системами Windows и Linux и поддерживают собственные видео API, такие, как DirectShow, DirectKS, V4L2 и ALSA. Кроме того, они также поддерживают высококачественное масштабирование, кросс-масштабирование и преобразование цветового пространства.

Цены пока не объявлены, но, как сообщается, Eco Capture HDMI 4K Plus M.2 уже поступает в продажу, а Eco Capture 12G SDI 4K Plus M.2 появится в продаже в ближайшие два месяца.