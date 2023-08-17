Компании отказались от слияния из-за отсутствия одобрения о стороны китайских регулирующих органов

Корпорация Intel расторгла сделку на сумму 5,4 миллиарда долларов по покупке компании Tower Semiconductor из Израиля после того, как не получила необходимого разрешения регулирующих органов. Об этом сообщил она в среду.

Согласно отчету Bloomberg, регулирующие органы в Китае, по-видимому, были препятствием, поскольку они не продемонстрировали никаких признаков одобрения слияния, которое было согласовано в начале прошлого года.

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Согласно условиям соглашения, Intel выплатит Tower комиссию за расторжение контракта в размере 353 млн долларов, говорится в сообщении компаний.

«Tower была очень рада присоединиться к Intel, чтобы воплотить в жизнь видение Пэта Гелсингера литейного бизнеса Intel», — сказал исполнительный директор Рассел Элвангер, имея в виду своего коллегу в Intel.

По словам компаний, Tower и Intel согласились отказаться от сделки после того, как к истечению срока действия контракта о слиянии во вторник «не было никаких признаков определенного одобрения регулирующими органами».

«Благодаря этому процессу наше уважение к Tower только выросло, и мы продолжим искать возможности для совместной работы в будущем», — заявил в пресс-релизе глава Intel Пэт Гелсингер.

После слияния Intel должна была усилить свой портфель услуг по производству микросхем, поскольку Tower специализируется на аналоговых полупроводниках, используемых в автомобилях, медицинских устройствах и камерах видеонаблюдения. Акции Intel упали почти на 3 процента до 33,76 доллара на дневных торгах в Нью-Йорке.

Задержка со стороны китайских регулирующих органов происходит на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, при этом полупроводниковая промышленность является центральным предметом разногласий.

Калифорнийская компания Intel рассматривается Соединенными Штатами в качестве ключевого инструмента для снижения своей зависимости от крупных мировых производителей, таких как тайваньская TSMC.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе издал указ, направленный на ограничение определенных американских инвестиций в чувствительные высокотехнологичные области в Китае.

Долгожданные правила, которые, как ожидается, будут введены в следующем году, нацелены на такие отрасли, как полупроводники и искусственный интеллект.

По данным министерства финансов, программа предназначена для запрета новых инвестиций в частные, венчурные и совместные предприятия в передовые полупроводники и некоторые квантовые информационные технологии в Китае.

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало этот шаг как попытку «заниматься антиглобализацией и де-китаизацией», предупредив, что Китай будет «решительно защищать свои права и интересы».