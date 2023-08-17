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Корпорация Intel расторгла сделку на сумму 5,4 миллиарда долларов по покупке компании Tower Semiconductor из Израиля после того, как не получила необходимого разрешения регулирующих органов. Об этом сообщил она в среду.
Согласно отчету Bloomberg, регулирующие органы в Китае, по-видимому, были препятствием, поскольку они не продемонстрировали никаких признаков одобрения слияния, которое было согласовано в начале прошлого года.
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Согласно условиям соглашения, Intel выплатит Tower комиссию за расторжение контракта в размере 353 млн долларов, говорится в сообщении компаний.
«Tower была очень рада присоединиться к Intel, чтобы воплотить в жизнь видение Пэта Гелсингера литейного бизнеса Intel», — сказал исполнительный директор Рассел Элвангер, имея в виду своего коллегу в Intel.
По словам компаний, Tower и Intel согласились отказаться от сделки после того, как к истечению срока действия контракта о слиянии во вторник «не было никаких признаков определенного одобрения регулирующими органами».
«Благодаря этому процессу наше уважение к Tower только выросло, и мы продолжим искать возможности для совместной работы в будущем», — заявил в пресс-релизе глава Intel Пэт Гелсингер.
После слияния Intel должна была усилить свой портфель услуг по производству микросхем, поскольку Tower специализируется на аналоговых полупроводниках, используемых в автомобилях, медицинских устройствах и камерах видеонаблюдения. Акции Intel упали почти на 3 процента до 33,76 доллара на дневных торгах в Нью-Йорке.
Задержка со стороны китайских регулирующих органов происходит на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, при этом полупроводниковая промышленность является центральным предметом разногласий.
Калифорнийская компания Intel рассматривается Соединенными Штатами в качестве ключевого инструмента для снижения своей зависимости от крупных мировых производителей, таких как тайваньская TSMC.
Президент США Джо Байден на прошлой неделе издал указ, направленный на ограничение определенных американских инвестиций в чувствительные высокотехнологичные области в Китае.
Долгожданные правила, которые, как ожидается, будут введены в следующем году, нацелены на такие отрасли, как полупроводники и искусственный интеллект.
По данным министерства финансов, программа предназначена для запрета новых инвестиций в частные, венчурные и совместные предприятия в передовые полупроводники и некоторые квантовые информационные технологии в Китае.
Министерство иностранных дел Китая раскритиковало этот шаг как попытку «заниматься антиглобализацией и де-китаизацией», предупредив, что Китай будет «решительно защищать свои права и интересы».