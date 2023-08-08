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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Киновед объяснил влияние ИИ на кино- и телебизнес
Применение генеративного ИИ в киноиндустрии вызывает забастовки со стороны актеров и писателей

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Ожесточенный конфликт между актерами, писателями и другими творческими профессионалами и крупными кино- и телестудиями представляет собой горячую точку в радикальных преобразованиях, происходящих в индустрии развлечений. Продолжающиеся забастовки Гильдии писателей Америки и Гильдии киноактеров частично были вызваны искусственным интеллектом и его использованием в киноиндустрии.

И актеры, и писатели опасаются, что крупные студии, включая Amazon/MGM, Apple, Disney/ABC/Fox, NBCUniversal, Netflix, Paramount/CBS, Sony, Warner Bros. и HBO, будут использовать генеративный ИИ. Генеративный ИИ — это форма искусственного интеллекта, которая учится на тексте и изображениях для автоматического создания новых письменных и визуальных произведений.

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Так чего же конкретно боятся сценаристы и актеры? Профессор киноискусства провел небольшой эксперимент, иллюстрирующий ответ. Он набрал в ChatGPT следующий запрос: «Создай сценарий для 5-минутного фильма с участием Барби и Кена». Через несколько секунд появился готовый сценарий.

Затем он попросил предоставить список кадров с разбивкой по каждой камере, необходимой для фильма. И снова почти мгновенно появился ответ, включающий не только «монтаж забавных действий», но и причудливую последовательность флэшбэков. Заключительная строка предполагала широкий кадр, показывающий, как «Барби и Кен уходят с пляжа вместе, рука об руку».

Затем на платформе для преобразования текста в видео он ввел эти слова в поле с надписью «Подсказка»: «Кинематографический кадр Марго Робби в образе Барби, идущей по пляжу, ранний утренний свет, розовые солнечные лучи, освещающие экран, высокая зеленая трава, фотографические детали, зернистость пленки».

Примерно через минуту появилось 3-секундное видео. На нем была изображена стройная блондинка, идущая по пляжу. Затем он для интереса решил добавить свое лицо вместо лица Робби, и за считанные секунды оно поменялось.

Таким образом получился клип с движущимся изображением, который можно добавить в сценарий и список кадров. Так можно создать короткометражный фильм с кем-то вроде Марго Робби в роли Барби.

Само собой, ни один из этих результатов не является каким-то качественным. Сценарию не хватает напряжения и поэтического изящества. Список кадров не вдохновляет. А видео просто странное.

Однако возможность для любого — как любителя, так и профессионала — создать сценарий и вызвать в воображении подобие существующего актера означает, что навыки, когда-то характерные для писателей, и сходство, которое актер когда-то мог однозначно назвать своим собственным, теперь легко доступны — разумеется, с сомнительным качеством — всем, у кого есть доступ к этим бесплатным онлайн-инструментам.

Учитывая скорость технологических изменений, качество всего этого материала, созданного с помощью генеративного ИИ, будет визуально улучшаться не только для креативщиков социальных сетей во всем мире, но, возможно, и для студий, которые, вероятно, будут иметь доступ к гораздо более мощным вычислительным средствам. Кроме того, эти отдельные этапы — предварительная подготовка, написание сценария, производство, постпродакшн — могут быть объединены в упорядоченную систему подсказок, которая мало похожа на современное искусство и ремесло кинопроизводства.

Сценаристы опасаются, что в лучшем случае их наймут для редактирования сценариев, написанных ИИ. Они опасаются, что их творческая работа будет целиком поглощена базами данных в качестве корма для написания инструментов для сэмплирования. И они опасаются, что их особый опыт будет оттеснен в пользу «быстрых инженеров» или тех, кто умеет работать с инструментами ИИ.

Актеры, в свою очередь, беспокоятся, что их задействуют для съемки лишь один раз, а затем будут использовать их образ. Они опасаются, что дипфейковые технологии станут нормой, а настоящие, живые актеры вообще станут не нужны. И они беспокоятся, что не только их тела, но и их голоса будут изъяты, синтезированы и использованы повторно без дальнейшей компенсации. И все это вдобавок к сокращающимся доходам подавляющего большинства актеров.

Оправданы ли их опасения? Вполне. В июне 2023 года Marvel продемонстрировала титры — вступительные эпизоды с названиями серий — для сериала "Секретное вторжение" на Disney+, которые были частично созданы с помощью инструментов искусственного интеллекта. Использование искусственного интеллекта крупной студией вызвало споры отчасти из-за сроков и опасений, что искусственный интеллект вытеснит людей с их рабочих мест. Кроме того, бесстрастное описание режиссером сериала и исполнительным продюсером Али Селимом использования искусственного интеллекта только усилило ощущение, что эти опасения вообще мало кого беспокоят.

Затем, 26 июля, разработчик программного обеспечения Николас Нойберт опубликовал 48-секундный трейлер научно-фантастического фильма, созданного с использованием изображений, созданных генератором изображений с искусственным интеллектом Midjourney, и движения, созданного генератором изображения в движение Runway Gen-2. Сценариста не наняли, актеры не использовались.

Кроме того, в начале этого месяца компания Fable выпустила ИИ Showrunner, который позволяет пользователям загружать изображения и голоса вместе с краткой подсказкой. Инструмент создает целые эпизоды, включающие пользователя.

Создатели использовали Южный парк в качестве образца и представили правдоподобные новые эпизоды шоу, которые объединяют зрителей как персонажей истории. Идея состоит в том, чтобы создать новую форму взаимодействия с аудиторией. Тем не менее как для сценаристов, так и для актеров ИИ Showrunner должен быть действительно пугающим.

Наконец, Volkswagen недавно выпустила рекламный ролик, в котором искусственный интеллект реинкарнирует бразильскую певицу Элис Регину, умершую в 1982 году. Режиссер Дульсидио Калдейра показывает, как певица поет дуэтом со своей дочерью. Для некоторых песня стала прекрасным откровением, создав острое воссоединение матери и дочери.

Однако у других генерация ИИ умершего вызывает беспокойство по поводу того, как его подобие может быть использовано после смерти. Что делать, если вы морально против того или иного кинопроекта, телешоу или рекламы? 

Опасения писателей и актеров можно было бы развеять, если бы индустрия развлечений разработала убедительное и всеобъемлющее видение, признающее достижения в области искусственного интеллекта, но сотрудничающее с писателями и актерами, не говоря уже о кинематографистах, режиссерах, арт-дизайнерах и других, в качестве партнеров.

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#искусственный интеллект #кино #киноиндустрия
Источник: techxplore.com
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